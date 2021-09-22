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台南六甲老照片募集 八田與一長孫跨海共襄盛舉

中央社 / 台南22日電

台南市六甲區公所發起集結文史相關老照片成冊發行計畫，2年來募集約350張照片，建設嘉南大圳的日本工程師八田與一的長孫八田修一，也提供1張珍貴的八田與一照片。

六甲區公所今天指出，六甲區長陳啓榮為了深耕六甲文史，約2年前上任後立即組織募集老照片團隊，蒐集六甲「人、物、地、產、景」等照片，至今募集約350張老照片並將集結成冊發行，目前編輯小組已展開討論排版格式及美工設計等相關事宜。

六甲區公所指出，八田與一的長孫八田修一特地從日本跨海提供1張八田與一夫婦合照，這張照片在昭和3年（民國17年）拍攝於赤山龍湖巖前，廣場前還停放1輛軍車，畫面喚醒大家對歷史的記憶與感動，更窺見古剎原有面貌，彌足珍貴。

六甲區公所指出，每張老照片背後反映當時的時空背景，見證地方繁榮興衰，藉由老照片募集，可捕捉更多舊社會的生活點滴與樣貌，既讓民眾緬懷六甲風光，更了解自己土生土長的故鄉。

八田與一 日本

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