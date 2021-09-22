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台南左鎮化石園區故事館升級 探索西拉雅文物

中央社 / 台南22日電

台南市左鎮化石園區為妥善保存西拉雅文物，9月起故事館文物展示升級，並在中秋連假重新對外開放，吸引不少遊客前往，成為熱門文化觀光景點。

台南市政府文化局今天指出，為了更完善的保存維護每件歷史文物，左鎮化石園區將原有的展示櫃進行升級，除了櫃體的溫濕度控制，也針對展示環境進行細部調整，減低文物因對外展示而可能受到的傷害。

遊客在園區內除了能欣賞化石之美與自然科學奧秘，也能認識左鎮在地的人文歷史。

文化局表示，左鎮化石園區故事館的前身是舊菜寮化石館，是在地人共同的生活記憶，也是園區重要的歷史人文展示區域，館內特別設立「菜寮探索時光，西拉雅生活」展區，用在地西拉雅族傳統生活文物與考古挖掘物證，敘說西拉雅與左鎮這片土地的故事。

文化局說明，左鎮化石園區將西拉雅文物以宗教信仰、家庭與婚姻、聚落與家屋3大主軸開啟敘述，讓遊客在參觀同時也能和自己的生活習慣做對比，了解各種文化的相似性與相異性。

展區並同步展示蔦松文化、大湖文化、牛稠子文化等的出土物件，展示台灣土地豐富的文化底蘊。

文物 化石 文化局

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