台南呷頭路就博會再登場 93廠商釋5329工作機會
台南市長黃偉哲今天宣布，台南市第2場「台南好生活，台南呷頭路」大型就業博覽會，9月25日將在新市區三里聯合活動中心後方球場登場，93家廠商將釋5329個工作機會。
黃偉哲今天指出，台南市第2場「台南好生活，台南呷頭路」大型就博會，不僅有面試模擬、履歷表健檢，還有專車接送，工作職缺多，徵才廠商更提供高額生育津貼等優渥福利，適合剛踏出校園或想職場轉換者求職。
台南市政府勞工局長王鑫基表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情警戒降為第2級後，市府陸續開辦54場小型實體徵才活動，9月25日就博會是解封後台南首場大型徵才活動，將釋出5329個工作機會，其中瀚宇彩晶、艾爾斯半導體、群創光電等33家廠商將釋出2747個工作機會。
勞工局職訓就服中心主任梁偉玲表示，9月25日就博會將安排「CPAS職涯諮詢」、「面試模擬」及「履歷健檢」等服務，協助求職者做好準備，同時有摸彩及贈品以鼓勵求職者多多投遞履歷，增加就業機會。
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