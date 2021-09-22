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中秋連假結束 台南沿海景點清出8.5公噸垃圾

中央社 / 台南22日電

中秋4天連假結束，台南市政府環保局今天統計，安平區及南區沿海景點共清出8.5公噸垃圾。

台南市政府環保局今天指出，中秋4天連假，環保局在南區黃金海岸、安平區觀汐平台、林默娘公園等共清出8.5公噸垃圾，其中以9月20日垃圾量3.5公噸居冠，景點中以觀汐平台垃圾最多，4天2.4公噸。

中秋連假展開前，台南市政府嚴禁晚上10時過後燃放爆竹煙火，否則一律開罰，晚上9時至10時間以勸導為主，但還是有市民違規施放，環保局人員說，4天共開出9張罰單中秋節當天就開出3張罰單。

環保局表示，燃放爆竹煙火稽查熱點是黃金海岸、觀汐平台、林默娘公園、億載金城等，勸導民眾晚上10時以後勿燃放煙火225次，以黃金海岸勸導次數最多達100次，其次是觀汐平台72次。

中秋節 連假 罰單

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