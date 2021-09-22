台南推太陽光電停車棚 首批4停車場啟用

台南市政府交通局盤點合適的公有路外停車場設置太陽光電停車棚，首批4處停車場今天啟用，預計明年底前可再完成34處，盼增加能源供給並提供民眾遮日擋雨優質停車空間。

交通局上午在新市區富安三街停車場舉辦太陽光電系統啟用儀式，市長黃偉哲致詞時表示，台南地理環境優異，年日照時間達2000多小時，有利推動太陽光電，市府除了推動在公有建物屋頂設置太陽光電設施，也推動在各學校搭建風雨球場，並在頂部設置。

黃偉哲表示，以前曾有民眾抱怨把車停在公有停車場，在烈日下沒多久車內溫度就飆高，與其搭棚解決這個問題，不如研究推動太陽光電車棚，因此市府交通局盤點適合施作的公有路外停車場，與民間廠商合作推動。

他說，市府將把太陽能發電所收的回饋金回撥給停車場所在地的區公所，讓社區居民申請使用，直接感受到好處，市府則是在推動再生能源方面更進一步，朝綠能環保城市願景邁進。

交通局長王銘德表示，首批設置太陽光電車棚的4處停車場位於安南區與新市區，總設置容量為1010瓩，預估年發電量約129萬度，另外還有施工中的28處、規劃中的6處停車場，預計可在明年底完成設置，總年發電量預估1600萬度，增加再生能源供給，並提供民眾遮日擋雨的停車空間。