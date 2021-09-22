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新市富安三街等4處停車場光電系統啟用 每年70萬回饋金

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南市政府交通局今上午辦理新市區富安三街等四處停車場太陽光電系統啟用儀式。記者謝進盛／攝影
台南市政府交通局今上午辦理新市區富安三街等四處停車場太陽光電系統啟用儀式。記者謝進盛／攝影

台南市政府交通局今上午辦理新市區富安三街等四處停車場太陽光電系統啟用儀式，總設置容量為1010瓩，市府每年約可收益70萬元，市長黃偉哲表示，將全部用於回饋地方需求。

這四處停車場太陽光電系統分別為安南區州南里（1290平方公尺）、總安里（1642平方公尺）、新市區富安三街（3500平方公尺）及安南區鹽安路（2100平方公尺）停車場，總設置容量為1010瓩（kwp），預估年發電量139萬度，業者每年可如以去年台灣每戶平均用電量4068度計算，可供317戶家庭使用。

而業者總興建經費約5千萬元，每年售給台電收入約500萬元，市府可獲得15%回饋約70萬元。

上午啟用儀式在新市區富安三街停車場舉行，由黃偉哲主持，交通局長王銘德、新市區長譚乃澄、市議員林志展、陳碧玉、李偉智及多名里長與會。 王銘德表示，配合市府推動陽光電城政策，盤點公有路外停車場適合施作太陽光電的場域，將持續辦理路外停車場設置太陽光電系統作業，除目前完工的4處停車場外，尚有施工中的28處停車場及規劃中的6處停車場，預計可在明年底完成設置，總年發電量預估1600萬度，增加再生能源供給交通局將持續評估適當停車場建置，以增加能源供給並提供民眾遮擋。

黃偉哲表示，中央近年為促進再生能源發展，積極與地方政府合作推動再生能源建置，台南地理環境優異，一年日照時間可達2千餘小時，可以說是推動太陽光電的最佳城市，上任後即要求各局處盤點適當地點，增設太陽光電設施。 市府帶頭全力推動再生能源，讓台南成為全國綠能產業重鎮。

台南新市區富安三街停車場太陽光電鳥瞰圖。圖／業者提供
台南新市區富安三街停車場太陽光電鳥瞰圖。圖／業者提供
台南新市富安三街等4處停車場光電系統啟用，市府每年可獲得70萬回饋金，市長黃偉哲上午表示，全部回饋地方使用。記者謝進盛／攝影
台南新市富安三街等4處停車場光電系統啟用，市府每年可獲得70萬回饋金，市長黃偉哲上午表示，全部回饋地方使用。記者謝進盛／攝影

停車場 再生能源 黃偉哲

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