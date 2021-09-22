這張老照片超珍貴！嘉南大圳之父八田與一長孫跨海提供

台南市六甲區長陳啓榮為了深耕六甲文史，2年前剛上任時就發起募集老照片團隊收集六甲「人、物、地、產、景」等照片，經過2年多的努力，募集約350張老照片準備集結成冊發行。

六甲區長陳啓榮表示，這些老照片有一張照片是昭和3年（1928）赤山龍湖巖面貌。特別一提的是這張照片是八田與一的長孫八田修一特地從日本跨海提供八田與一與妻子外代樹賢伉儷在赤山龍湖巖前合照，廣場前還停放一台軍車的珍貴相片。這張老照片喚醒我們對歷史的記憶與感動，更窺見古剎的原有面貌，也顯得更加彌足珍貴。

出生台南六甲的已故大法官蘇俊雄家人也提供多本相簿，泛黃懷舊的六甲老照片，每張照片背後反映當時的時空背景，訴說著歷史面貌的更迭，見證地方繁榮興衰，默默演繹一段動人的故事。

公所表示，藉由老照片募集，捕捉更多舊社會的生活點滴與樣貌，讓民眾緬懷六甲故有的風光，進而更愛自己土生土長的故鄉。目前編輯小組如火如荼展開討論排版格式及美工設計等相關事宜，「老照片的絕代風華」彷彿昨日重現在眼前。