台南最熱門文化景點 左鎮化石園區不錯過西拉雅族故事

台南左鎮化石園區是文化景點中最受親子歡迎，中秋節連假再創下遊客高峰，為妥善保存西拉雅文物，並讓參觀民眾了解西拉雅族與左鎮的歷史文化連結，規劃「故事館文物展示」升級後重新對外開放，在公視「斯卡羅」播出後引發台灣多元族群的熱議，在台南這片土地曾經生活的「西拉雅族」更不能不認識。

文化局表示，土地承載了一切的記憶，無論是地質變化、生物演化過程或是人類生活痕跡，都會在地底留下證據。這些出土的人文物件與自然物件都同等重要，皆記載著這片土地過往的風貌，園區設立之初就規劃故事館，以敘述左鎮在地人文與考古挖掘歷史。

台南左鎮區是西拉雅族主要的居住區域之一，也是重要的平埔族群傳統生活領域，至今依然保有太祖祭祀的傳統文化。左鎮化石園區除了收藏化石之外，也收集了許多當地的歷史文物。

文化局為了更完善的保存維護每件歷史文物，將原有的展示櫃進行升級，除了櫃體的溫濕控制外，也針對展示環境進行細部調整，減低文物因對外展示而可能受到的傷害。

化石園區將西拉雅文物以宗教信仰、家庭與婚姻、聚落與家屋三大主軸開啟敘述，讓遊客在參觀的同時也能和自己的生活習慣做對比，了解各種文化的相似性與相異性。

該展區並同步展示蔦松文化、大湖文化、牛稠子文化等的出土物件，將台灣土地豐富的文化底蘊展示在遊客面前。

文化局表示，左鎮化石園區的故事館，前身即是舊菜寮化石館，不僅是在地人共同的生活記憶，也是園區重要的歷史人文展示區域。特別設立「菜寮探索時光，西拉雅生活」展區，用在地西拉雅族傳統生活文物與考古挖掘物證，敘說西拉雅與左鎮這片土地的故事。