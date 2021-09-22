致災性降雨威脅 南市府爭取逾8千萬延續龜子港上游排水

強降雨致災頻傳，台南市長黃偉哲向中央爭取逾8300萬元延續辦理龜子港排水上游治理工程，預計明年底完工，以因應未來面對日後極端氣候威脅。

台南市政府水利局說，柳營區八翁里及士林里因地勢低漥，每逢豪大雨來襲均造成嚴重淹水災情，經市府歷年積極趕辦治水工程下，已完成龜子港排水台一線新文橋右岸治理工程，以今年0605豪雨為例，柳營區24小時降雨量達296公釐，龜子港排水下游地區並無發生溢淹情事，顯見治水已具初步成效。

水利局表示，近年來降雨趨勢日益極端，為再強化保護標準，市長黃偉哲即再向中央爭取8307萬8千元延續辦理龜子港排水上游瓶頸段治理工程，共計1076公尺。

該工程分為2期，第1期工程計畫施作坡面工(含防洪牆及防汛道路)596公尺，預計今年12月完工；第2期工程計畫施作坡面工(含防洪牆及防汛道路)480公尺，細部設計中，今年12月將發包，明年底完工。

水利局指出，為顧及生態永續發展，該工程採低擾動方式開發並設置生物廊道等友善空間，以利在地原生生物通行並提供該處生物應有棲息空間，達到人類與生物共存共榮水域環境。