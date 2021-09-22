嘉縣大埔新增中型復康巴士 民眾外出就醫更便利
嘉義縣政府為提升偏遠地區長照交通服務，協助大埔鄉公所向衛生福利部爭取補助購置1輛中型、身兼長照等多功能的復康巴士，提供無障礙服務，中秋節期間正式營運，方便偏鄉民眾外出與就醫。
台3線是大埔鄉對外交通唯一道路，民眾進出只能依靠公車或自駕來往，公車班次少，間隔長，需多次轉程，對於沒有醫療診所進駐的大埔來說，外出就醫就像是長途旅行。
為改善偏鄉地區交通與就醫不便，復康巴士除開放就醫預約，還將提供符合長照、低收及中低收等資格的弱勢家庭或個人更優惠的醫療接送服務。
嘉義縣長翁章梁表示，交通與就醫是大埔亟欲改善的問題，復康巴士可以一次滿足需求，讓鄉內長輩有了更彈性的選擇，巴士設備一應俱全，有輪椅升降梯，還有固定輪椅的位子，能提供大埔鄉親最好的服務。
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