張麗善：雲林縣財政困難 不跟進加碼普發現金

振興五倍券準備開跑，雲林縣長張麗善今天表示，嘉義市與部分特定鄉鎮加碼普發現金，雲林縣財政困難不跟進，她不願再舉債、也不願排擠其他預算，量力而為才是負責。

張麗善今天在臉書貼文表示，最近很多鄉親問到，為什麼雲林縣不加碼普發現金，原因是雲林縣財政困難。

張麗善說，她在2018年上任時，雲林縣財政舉債高達新台幣227億，面對如此燙手山芋，已努力還債超過44億，剩下負債183億。

張麗善強調，全台目前僅嘉義市、金門縣與部分特定鄉鎮加碼普發現金，但絕大多數比雲林縣財政狀況好的縣市沒有跟進。她不願再舉債、也不願排擠其他預算，量力而為才是負責。

張麗善表示，加碼發現金有兩種方式：第一是「零負債」的縣市，可以用累積賸餘款來挹注。第二就是「透過舉債」方式，若以雲林縣67萬人口來說，加碼普發2000元現金，就必須舉債13.4億元，不只花了下一代的錢，更會排擠到其他像是教育、社福等預算。

張麗善說，在縣府能力所及範圍，提出五倍券花在雲林「三大好」方案。第一好，「10%現金回饋」真好；第二好，「抽百萬汽車」更好；第三好，「捐發票做公益」超級好。鄉親朋友們只要來雲林玩，輕鬆享優惠還能抱走大獎，讓五倍券留雲林，一起促進雲林縣整體經濟產業發展。