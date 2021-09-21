快訊

解讀恆大風暴 學者：處理不好會拖累全球金融市場

清大學生會長致詞物化女性 葉丙成：自捧式幽默易「炎上」

雲林水林農業新思維 投千萬導入智慧科技發展地方創生

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林水林地方創生案獲國發會同意補助推動，此案將以微醺農場溫室產業所導入的智慧化栽培模式作為主軸之一。記者陳苡葳／翻攝
雲林水林地方創生案獲國發會同意補助推動，此案將以微醺農場溫室產業所導入的智慧化栽培模式作為主軸之一。記者陳苡葳／翻攝

雲林縣政府提報國發會地方創生計畫，整合水林鄉地方產業及創新物流系統，導入智慧科技應用，建立地方產業聚落，今通過國發會地方創生計畫補助1150萬軟硬體設施經費，可望帶動民間投資2.3億，壯大新創商業發展量能，盼藉吸引更多青年返鄉落地生根。

水林鄉長許山埜表示，地方資源匱乏，公所透過國發會地方創生計畫請專家學者下鄉為水林鄉把脈，評估產業可發展性，經與超過20家在地業者及團體討論後，共整合阿甘薯叔、微醺農場、好蝦冏男社、青峰有機農場及雲林縣水林果菜生產合作社等5家業者資源推動。

縣府計畫處指出，該案以當地的蕃薯產業與溫室產業為主軸，結合數位科技應用、智慧化栽培模式、模組輸出及創新物流系統等，聯合小農組成智慧農業生產團隊，建立產地直送的常年穩定供應鏈。

許山埜說，此案共有6項創生事業、2項產業升級環境營造計畫，及1項生活環境機能整備計畫，除希望帶動民間投資資金參與推動，也可望創造135個工作機會。

計畫處表示，該案希望藉由智慧科技帶動新農業，除能降低農事人力成本、增加農民利潤，藉此也活化高齡化的水林鄉，注入更多青年創業力，擴大產業發展效益，進而帶動地方旅遊人潮。

雲林縣目前已有9案地方創生計畫通過國發會審核並陸續執行，其中水林與崙背2案同時獲中央補助共1億862萬元經費。

雲林水林地方創生案將整合好蝦冏男社等地方5家業者資源，發展智慧科技新農業。記者陳苡葳／翻攝
雲林水林地方創生案將整合好蝦冏男社等地方5家業者資源，發展智慧科技新農業。記者陳苡葳／翻攝
雲林水林地方創生案以阿甘薯叔蕃薯產業為主軸之一，藉其數位科技應用轉型農業。記者陳苡葳／翻攝
雲林水林地方創生案以阿甘薯叔蕃薯產業為主軸之一，藉其數位科技應用轉型農業。記者陳苡葳／翻攝

青年 農民

延伸閱讀

青峰「人生巨變」後首露臉　魚丁糸成員聯手從低谷拉出

相關新聞

鋼架大漲工程標不出去 台南國圖分館居民：不要蓋算了

一波多折的台南新營國家圖書館南部分館，雖然近期曾加價近億元，至今流標6次，仍然發包不出去，地方民眾不滿「不要蓋乾脆維持原...

暫停營業月餘 雲林知名麻糬店大方送宣告9月24日重新出發

今天是中秋節農曆八月十五，家家戶戶除賞月、吃月餅，依循地方傳統習俗，這天要拜土地公的家戶，供品更是少不了麻糬。雲林斗南鎮...

提升土地利用 台南永康崑大路重劃工程明年第一季啟動

台南市政府為推動永康區崑大路周邊開發，於鄰近地區辦理市地重劃開發，市地重劃計畫書經內政部審議，並經修正及發布實施，預計今...

關心失怙兒少 黃偉哲到永康仁愛之家育幼所送月餅

台南市長黃偉哲今天到永康仁愛之家育幼所贈送中秋節月餅，關懷鼓勵所內弱勢兒少，也感謝機構人員陪伴與悉心照顧孩子。

少見祭祀「六文昌」 台南古蹟善化慶安宮今辦秋祭大典

台南市古蹟善化慶安宮，依傳統今天中秋節舉辦秋祭大典，遵循古禮以蔥薑蒜、芹菜及五穀祭品，典禮莊嚴隆重。

新港奉天宮契子女中秋回宮大團圓 虔心祈求媽祖保佑

來自全國各地的嘉義縣新港鄉奉天宮開台媽祖契子女們，每年農曆8月15日中秋節，都會相招回奉天宮參拜開台媽祖，今年是開台媽祖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。