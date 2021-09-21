雲林水林農業新思維 投千萬導入智慧科技發展地方創生
雲林縣政府提報國發會地方創生計畫，整合水林鄉地方產業及創新物流系統，導入智慧科技應用，建立地方產業聚落，今通過國發會地方創生計畫補助1150萬軟硬體設施經費，可望帶動民間投資2.3億，壯大新創商業發展量能，盼藉吸引更多青年返鄉落地生根。
水林鄉長許山埜表示，地方資源匱乏，公所透過國發會地方創生計畫請專家學者下鄉為水林鄉把脈，評估產業可發展性，經與超過20家在地業者及團體討論後，共整合阿甘薯叔、微醺農場、好蝦冏男社、青峰有機農場及雲林縣水林果菜生產合作社等5家業者資源推動。
縣府計畫處指出，該案以當地的蕃薯產業與溫室產業為主軸，結合數位科技應用、智慧化栽培模式、模組輸出及創新物流系統等，聯合小農組成智慧農業生產團隊，建立產地直送的常年穩定供應鏈。
許山埜說，此案共有6項創生事業、2項產業升級環境營造計畫，及1項生活環境機能整備計畫，除希望帶動民間投資資金參與推動，也可望創造135個工作機會。
計畫處表示，該案希望藉由智慧科技帶動新農業，除能降低農事人力成本、增加農民利潤，藉此也活化高齡化的水林鄉，注入更多青年創業力，擴大產業發展效益，進而帶動地方旅遊人潮。
雲林縣目前已有9案地方創生計畫通過國發會審核並陸續執行，其中水林與崙背2案同時獲中央補助共1億862萬元經費。
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