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中秋過後 民俗專家曝3生肖當心2生肖旺但要忍

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
民俗專家廖大乙表示，生肖屬虎、猴走旺運，中秋後有新契機，但要忍一下多向人請益。圖／本報資料照
民俗專家廖大乙表示，生肖屬虎、猴走旺運，中秋後有新契機，但要忍一下多向人請益。圖／本報資料照

今天是中秋節，月亮格外圓滿，民俗專家廖大乙表示，中秋到秋分可雙手合十向月娘祈願求得好因緣；同時提醒，牛、羊、雞3生肖因偏沖、正沖、犯太歲要小心，生肖屬虎、猴、龍走旺運，前2者中秋後有新契機，但要忍一下多向人請益。

廖大乙指出，春分「祭日」就是拜太陽，讓農作物生長，秋分「祭月」則是謝太陰，也就是月娘讓大家秋收好過冬，而中秋月圓可在見天時，雙手合十祈願稟告太陰娘娘求好因緣，因緣可能是伴侶、貴人，有助找到另一半，也有助財運進祿。

然而在農曆8月，尤其中秋節過後，牛、羊、雞3個生肖要小心，尤其是雞，因正值太歲月令，可能會有財源不穩定，可能有好的進財機會，但會延誤，凡事不盡人意，感情也不太順，盡量別與長官、他人有意見衝突，記得要小心、多忍耐。

至於牛、羊，廖表示，正沖年、偏沖月的牛，工作上火氣大，感情和人際上雖會成功，但易有爛桃花，建議凡事保持穩定，別做重大決定，錢財恐有去無回，盡量別借錢給朋友，投資也一樣，宜守為佳，也別逞口舌之快，平時多喝水消火氣。

偏沖年、正沖月的羊，工作上則易有小人惡意中傷、製造矛盾，只有正財運，所以股票、基金等投資要小心，這類橫財盡量別貪圖，同樣守成為宜，感情上還算順利，選定自己要的心儀對象，主動追求就有成功的機會。

廖大乙說，生肖屬虎、猴的人延續農曆7月持續走旺運，龍則人氣旺人緣佳，其中肖虎、猴者，中秋節後會有新契機，但要忍一下多向人請益，因虎易心浮氣躁，記得凡事勿衝動；猴有貴人提拔，但要走正途，不貪不義之財，才不會惹禍上身。

中秋節 秋分

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