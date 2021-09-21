鋼架大漲工程標不出去 台南國圖分館居民：不要蓋算了

一波多折的台南新營國家圖書館南部分館，雖然近期曾加價近億元，至今流標6次，仍然發包不出去，地方民眾不滿「不要蓋乾脆維持原況」，做為體育設施，而不僅是南分館招標困難，市府表示，從去年疫情以來，公共工程招標難度大增，近期又因為鋼價大漲，像是臨安橋、東區立體停車場等工程都流標多次，只能檢討加價，持續努力。

工務局表示，公共工程從設計到發包都需要一段時間，如果物價飛漲，發包金額跟不上漲幅，自然發包困難，從去年疫情以來，這種情況又更為明顯，不僅因為物價波動、還有缺工等問題，經過一年來的檢討，缺工部分已藉由延長工期解決問題，但物價飛漲，仍是沒有解答的難題。

「已經被騙很多次了」市議員蔡育輝不滿表示，國圖南分館從2017年就宣布動工，但至今什麼都沒看到，一再欺騙地方民眾，發包6次都流標，「難道中央根本就不想蓋嗎」

國圖營繕組表示，因為物價上漲的原因，之前已經加價9000多萬元，總標金來到近26億元，沒想到仍趕不上物價，加價後又開標3次，有10多家的廠商都到場關切，卻都考慮疫情等不確定因素，不敢下手，目前已呈報教育部，將再轉國發會，繼續加價，希望年底前能動工。

而對於地方民眾要求乾脆不要蓋國圖，維持現有的體育設施，包括壘球、網球與籃球場，體育處則表示，目前土地已移交國圖管理，應很快會動工。

工務局表示，近期鋼架大漲，公共工程委員會的營建物價指數，型鋼部分去年8月是126.54，今年8月漲到165.93，漲幅超過3成，如果工程內鋼材使用量較多，根本發包不出去，例如從今年3月發包至今已流標6次的臨安橋工程，標金從3億6000萬元加價到5億，已加價近4成。