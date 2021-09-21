疫情下付出 南市教育人員考核獎金10.5億提早發

為感謝疫情下老師們的辛苦付出，台南市政府宣布，教育人員考核獎金將比去年再提早9天，在10月25日發放，總計發放金額約新台幣10.5億元。

台南市長黃偉哲就任以來年年提早發放考核獎金，自就任以來已提前2個月發放；今年將比去年的11月3日，再提早9天，於10月25日發放，總計發放約10.5億元。

黃偉哲表示，基於財政考量，市府各機關學校嚴格控管經費支出，今年因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，學校在教學上突破以往，包括創造全國第一個「台南公版直播」，讓孩子學習不中斷。為激勵台南市學校教育人員，在財政不寬裕下仍提前發放，以肯定教育人員一整年辛勞。

教育局長鄭新輝說，由於各學校教育人員努力，台南市在各項教育績效評鑑與評比一直名列前茅，再加上因應疫情，校園防疫超前部署等各項作為獲肯定，感謝老師為孩子辛苦付出，提前發放考核獎金，讓全體教育人員提前收到這份小確幸，也祝老師們教師節快樂。