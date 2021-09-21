快訊

台北+0！英返台染疫女曾去影城 北市急發852封細胞簡訊

美要求接種「認證疫苗」 我正副總統打高端能入境？陳時中回應

疫情下付出 南市教育人員考核獎金10.5億提早發

中央社 / 台南21日電

為感謝疫情下老師們的辛苦付出，台南市政府宣布，教育人員考核獎金將比去年再提早9天，在10月25日發放，總計發放金額約新台幣10.5億元。

台南市長黃偉哲就任以來年年提早發放考核獎金，自就任以來已提前2個月發放；今年將比去年的11月3日，再提早9天，於10月25日發放，總計發放約10.5億元。

黃偉哲表示，基於財政考量，市府各機關學校嚴格控管經費支出，今年因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，學校在教學上突破以往，包括創造全國第一個「台南公版直播」，讓孩子學習不中斷。為激勵台南市學校教育人員，在財政不寬裕下仍提前發放，以肯定教育人員一整年辛勞。

教育局長鄭新輝說，由於各學校教育人員努力，台南市在各項教育績效評鑑與評比一直名列前茅，再加上因應疫情，校園防疫超前部署等各項作為獲肯定，感謝老師為孩子辛苦付出，提前發放考核獎金，讓全體教育人員提前收到這份小確幸，也祝老師們教師節快樂。

疫情 黃偉哲

延伸閱讀

龍劭華猝逝 黃偉哲曝最後一面：人生淬煉可作榜樣

相關新聞

暫停營業月餘 雲林知名麻糬店大方送宣告9月24日重新出發

今天是中秋節農曆八月十五，家家戶戶除賞月、吃月餅，依循地方傳統習俗，這天要拜土地公的家戶，供品更是少不了麻糬。雲林斗南鎮...

提升土地利用 台南永康崑大路重劃工程明年第一季啟動

台南市政府為推動永康區崑大路周邊開發，於鄰近地區辦理市地重劃開發，市地重劃計畫書經內政部審議，並經修正及發布實施，預計今...

關心失怙兒少 黃偉哲到永康仁愛之家育幼所送月餅

台南市長黃偉哲今天到永康仁愛之家育幼所贈送中秋節月餅，關懷鼓勵所內弱勢兒少，也感謝機構人員陪伴與悉心照顧孩子。

少見祭祀「六文昌」 台南古蹟善化慶安宮今辦秋祭大典

台南市古蹟善化慶安宮，依傳統今天中秋節舉辦秋祭大典，遵循古禮以蔥薑蒜、芹菜及五穀祭品，典禮莊嚴隆重。

新港奉天宮契子女中秋回宮大團圓 虔心祈求媽祖保佑

來自全國各地的嘉義縣新港鄉奉天宮開台媽祖契子女們，每年農曆8月15日中秋節，都會相招回奉天宮參拜開台媽祖，今年是開台媽祖...

疫情讓當鋪難做嘉義10多家想轉讓 僅公營當鋪不受影響

本土新冠疫情自今年5月進入三級警戒，國內服務業、小吃全面停止內用2個多月，夜市攤商暫停營業，當鋪業原以為收當數將增加，事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。