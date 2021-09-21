快訊

台北+0！英返台染疫女曾去影城 北市急發852封細胞簡訊

美要求接種「認證疫苗」 我正副總統打高端能入境？陳時中回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

暫停營業月餘 雲林知名麻糬店大方送宣告9月24日重新出發

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林斗南鎮傳統市場附近一家知名麻糬的口味甜香適中，深受許多大小朋友喜愛。記者陳苡葳／攝影
雲林斗南鎮傳統市場附近一家知名麻糬的口味甜香適中，深受許多大小朋友喜愛。記者陳苡葳／攝影

今天是中秋節農曆八月十五，家家戶戶除賞月、吃月餅，依循地方傳統習俗，這天要拜土地公的家戶，供品更是少不了麻糬。雲林斗南鎮傳統市場附近一家知名麻糬店，日前因故暫停營業2個月，業者目前正在準備復業工作，今天率先準備600盒麻糬免費贈送給消費者，並向大家預告即將回歸經營。

斗南鎮中山路上一家開業多年的知名麻糬門市，日前突然停業，街坊鄰居錯愕，程姓業者今天說明，因公司內部問題，暫時營業專心處理，預計9月24日恢復營業，而為慶祝門市開業10周年，加上今天中秋節有拜拜需求，因此特別發送麻糬回饋鄉親。

程姓業者說，昨天備料到隔夜凌晨3點才就寢，今天一早6點就到門市忙碌事前工作，9點開始發放，店前已經排滿長長人龍，消費者每人掃描實名登記QR Code即可領取1盒麻糬，不少人領1盒再買1盒，而業者原本預計發放到中午，不一會兒已發出400盒，很感謝老顧客行動力挺。

上午10時許到門市排隊的斗南鎮民說，家中大小朋友都很喜歡吃麻糬，加上今天農曆八月十五，當地人會準備麻糬拜土地公，原本今天計畫要買2盒，恰巧碰上贈送活動，便免費領了1盒回家，拜拜後全家享用。

雲林斗南鎮傳統市場附近一家知名麻糬店，日前因故暫停營業2個月，預計9月24日復業，程姓業者今天率先準備600盒麻糬免費贈送給消費者，回饋地方支持。記者陳苡葳／攝影
雲林斗南鎮傳統市場附近一家知名麻糬店，日前因故暫停營業2個月，預計9月24日復業，程姓業者今天率先準備600盒麻糬免費贈送給消費者，回饋地方支持。記者陳苡葳／攝影
雲林斗南鎮傳統市場附近一家知名麻糬店今天免費發送每人1盒麻糬，程姓業者為了事前準備工作僅休息3小時，一早便到門市忙進忙出。記者陳苡葳／攝影
雲林斗南鎮傳統市場附近一家知名麻糬店今天免費發送每人1盒麻糬，程姓業者為了事前準備工作僅休息3小時，一早便到門市忙進忙出。記者陳苡葳／攝影
雲林斗南鎮傳統市場附近一家知名麻糬店在地開業10年，深受許多大小朋友喜愛，業者停業2個月今天免費發送每人1盒麻糬感謝支持，大家紛紛行動力挺。記者陳苡葳／攝影
雲林斗南鎮傳統市場附近一家知名麻糬店在地開業10年，深受許多大小朋友喜愛，業者停業2個月今天免費發送每人1盒麻糬感謝支持，大家紛紛行動力挺。記者陳苡葳／攝影

中秋節

相關新聞

暫停營業月餘 雲林知名麻糬店大方送宣告9月24日重新出發

今天是中秋節農曆八月十五，家家戶戶除賞月、吃月餅，依循地方傳統習俗，這天要拜土地公的家戶，供品更是少不了麻糬。雲林斗南鎮...

提升土地利用 台南永康崑大路重劃工程明年第一季啟動

台南市政府為推動永康區崑大路周邊開發，於鄰近地區辦理市地重劃開發，市地重劃計畫書經內政部審議，並經修正及發布實施，預計今...

關心失怙兒少 黃偉哲到永康仁愛之家育幼所送月餅

台南市長黃偉哲今天到永康仁愛之家育幼所贈送中秋節月餅，關懷鼓勵所內弱勢兒少，也感謝機構人員陪伴與悉心照顧孩子。

少見祭祀「六文昌」 台南古蹟善化慶安宮今辦秋祭大典

台南市古蹟善化慶安宮，依傳統今天中秋節舉辦秋祭大典，遵循古禮以蔥薑蒜、芹菜及五穀祭品，典禮莊嚴隆重。

新港奉天宮契子女中秋回宮大團圓 虔心祈求媽祖保佑

來自全國各地的嘉義縣新港鄉奉天宮開台媽祖契子女們，每年農曆8月15日中秋節，都會相招回奉天宮參拜開台媽祖，今年是開台媽祖...

疫情讓當鋪難做嘉義10多家想轉讓 僅公營當鋪不受影響

本土新冠疫情自今年5月進入三級警戒，國內服務業、小吃全面停止內用2個多月，夜市攤商暫停營業，當鋪業原以為收當數將增加，事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。