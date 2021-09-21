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暫停營業月餘 雲林知名麻糬店大方送宣告9月24日重新出發
今天是中秋節農曆八月十五，家家戶戶除賞月、吃月餅，依循地方傳統習俗，這天要拜土地公的家戶，供品更是少不了麻糬。雲林斗南鎮傳統市場附近一家知名麻糬店，日前因故暫停營業2個月，業者目前正在準備復業工作，今天率先準備600盒麻糬免費贈送給消費者，並向大家預告即將回歸經營。
斗南鎮中山路上一家開業多年的知名麻糬門市，日前突然停業，街坊鄰居錯愕，程姓業者今天說明，因公司內部問題，暫時營業專心處理，預計9月24日恢復營業，而為慶祝門市開業10周年，加上今天中秋節有拜拜需求，因此特別發送麻糬回饋鄉親。
程姓業者說，昨天備料到隔夜凌晨3點才就寢，今天一早6點就到門市忙碌事前工作，9點開始發放，店前已經排滿長長人龍，消費者每人掃描實名登記QR Code即可領取1盒麻糬，不少人領1盒再買1盒，而業者原本預計發放到中午，不一會兒已發出400盒，很感謝老顧客行動力挺。
上午10時許到門市排隊的斗南鎮民說，家中大小朋友都很喜歡吃麻糬，加上今天農曆八月十五，當地人會準備麻糬拜土地公，原本今天計畫要買2盒，恰巧碰上贈送活動，便免費領了1盒回家，拜拜後全家享用。
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