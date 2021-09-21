天災不斷嘉義木瓜農慘兮兮 導入智慧化設備降損失

近年氣候異常，嘉義縣水上木瓜產量平均較去年下跌約3成，水上第13產銷班、悠沃農場兩年半年花費近千萬，導入自動化、智慧化軟硬體設施，今年產量持平，預計明年產量更將提升3倍。縣長翁章梁今上午前往視察，期許悠沃農場成為嘉義縣的智慧農業指標。

水上第13產銷班班長、悠沃農場負責人陳文輝說，今年上半年遇乾旱，下半年大豪雨，水上鄉木瓜平均產量下跌約3成，悠沃農場約兩年半前與桃園農改場等單位合作，導入智慧化系統，今年產量相較去年580公噸預估持平。

陳文輝說，悠沃農場引進監測站，監測溫度、光照、影像等9種以上參數，建立資訊戰情室，隨時掌握田間狀況；即時拍攝果實從開花至採收期間生長發育情形，透過計算累積生長溫度，建構木瓜生長積溫模型，準確掌握木瓜產期資訊，經過專家分析，建立木瓜生長期預測模型。

太陽能供電的天眼站偵測田間氣象資料，將數據串接到「智慧農業開發系統」程式積木中，結合即時通訊軟體主動通知農民，自動接收各項氣象通報及種植決策建議等智慧化通知，農民驅動灌溉灑水設備，自動化管理果園，準確判斷病蟲害防治、採收及灌溉等管理決策。