快訊

台北+0！英返台染疫女曾去影城 北市急發852封細胞簡訊

美要求接種「認證疫苗」 我正副總統打高端能入境？陳時中回應

天災不斷嘉義木瓜農慘兮兮 導入智慧化設備降損失

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
今年氣候異常，嘉義縣水上鄉木瓜平均產量下跌3成餘，悠沃農場兩年半年導入智慧化設備，今年產量相較去年持平。記者莊祖銘／攝影
今年氣候異常，嘉義縣水上鄉木瓜平均產量下跌3成餘，悠沃農場兩年半年導入智慧化設備，今年產量相較去年持平。記者莊祖銘／攝影

近年氣候異常，嘉義縣水上木瓜產量平均較去年下跌約3成，水上第13產銷班、悠沃農場兩年半年花費近千萬，導入自動化、智慧化軟硬體設施，今年產量持平，預計明年產量更將提升3倍。縣長翁章梁今上午前往視察，期許悠沃農場成為嘉義縣的智慧農業指標。

水上第13產銷班班長、悠沃農場負責人陳文輝說，今年上半年遇乾旱，下半年大豪雨，水上鄉木瓜平均產量下跌約3成，悠沃農場約兩年半前與桃園農改場等單位合作，導入智慧化系統，今年產量相較去年580公噸預估持平。

陳文輝說，悠沃農場引進監測站，監測溫度、光照、影像等9種以上參數，建立資訊戰情室，隨時掌握田間狀況；即時拍攝果實從開花至採收期間生長發育情形，透過計算累積生長溫度，建構木瓜生長積溫模型，準確掌握木瓜產期資訊，經過專家分析，建立木瓜生長期預測模型。

太陽能供電的天眼站偵測田間氣象資料，將數據串接到「智慧農業開發系統」程式積木中，結合即時通訊軟體主動通知農民，自動接收各項氣象通報及種植決策建議等智慧化通知，農民驅動灌溉灑水設備，自動化管理果園，準確判斷病蟲害防治、採收及灌溉等管理決策。

翁章梁和立委蔡易餘等人今天實地了解智慧農業運用在木瓜栽種的運作情形，翁指出，智慧農業精準掌握作物與環境關係，不再只「靠天吃飯」。精準農業提供農民準確數據，完全掌控作物生長情況，提升產量和品質，期待悠沃農場在年底前智慧科技設備建置完成後，能成為嘉義縣的智慧農業指標。

今年氣候異常，嘉義縣水上鄉木瓜平均產量下跌3成餘，悠沃農場兩年半年導入智慧化設備，今年產量相較去年持平。記者莊祖銘／攝影
今年氣候異常，嘉義縣水上鄉木瓜平均產量下跌3成餘，悠沃農場兩年半年導入智慧化設備，今年產量相較去年持平。記者莊祖銘／攝影
今年氣候異常，嘉義縣水上鄉木瓜平均產量下跌3成餘，悠沃農場兩年半年導入智慧化設備，今年產量相較去年持平。記者莊祖銘／攝影
今年氣候異常，嘉義縣水上鄉木瓜平均產量下跌3成餘，悠沃農場兩年半年導入智慧化設備，今年產量相較去年持平。記者莊祖銘／攝影

農民 嘉義 翁章梁

延伸閱讀

嘉義新景點+1 斥資2200萬阿拔泉山步道預定10月落成

相關新聞

暫停營業月餘 雲林知名麻糬店大方送宣告9月24日重新出發

今天是中秋節農曆八月十五，家家戶戶除賞月、吃月餅，依循地方傳統習俗，這天要拜土地公的家戶，供品更是少不了麻糬。雲林斗南鎮...

提升土地利用 台南永康崑大路重劃工程明年第一季啟動

台南市政府為推動永康區崑大路周邊開發，於鄰近地區辦理市地重劃開發，市地重劃計畫書經內政部審議，並經修正及發布實施，預計今...

關心失怙兒少 黃偉哲到永康仁愛之家育幼所送月餅

台南市長黃偉哲今天到永康仁愛之家育幼所贈送中秋節月餅，關懷鼓勵所內弱勢兒少，也感謝機構人員陪伴與悉心照顧孩子。

少見祭祀「六文昌」 台南古蹟善化慶安宮今辦秋祭大典

台南市古蹟善化慶安宮，依傳統今天中秋節舉辦秋祭大典，遵循古禮以蔥薑蒜、芹菜及五穀祭品，典禮莊嚴隆重。

新港奉天宮契子女中秋回宮大團圓 虔心祈求媽祖保佑

來自全國各地的嘉義縣新港鄉奉天宮開台媽祖契子女們，每年農曆8月15日中秋節，都會相招回奉天宮參拜開台媽祖，今年是開台媽祖...

疫情讓當鋪難做嘉義10多家想轉讓 僅公營當鋪不受影響

本土新冠疫情自今年5月進入三級警戒，國內服務業、小吃全面停止內用2個多月，夜市攤商暫停營業，當鋪業原以為收當數將增加，事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。