天災不斷嘉義木瓜農慘兮兮 導入智慧化設備降損失
近年氣候異常，嘉義縣水上木瓜產量平均較去年下跌約3成，水上第13產銷班、悠沃農場兩年半年花費近千萬，導入自動化、智慧化軟硬體設施，今年產量持平，預計明年產量更將提升3倍。縣長翁章梁今上午前往視察，期許悠沃農場成為嘉義縣的智慧農業指標。
水上第13產銷班班長、悠沃農場負責人陳文輝說，今年上半年遇乾旱，下半年大豪雨，水上鄉木瓜平均產量下跌約3成，悠沃農場約兩年半前與桃園農改場等單位合作，導入智慧化系統，今年產量相較去年580公噸預估持平。
陳文輝說，悠沃農場引進監測站，監測溫度、光照、影像等9種以上參數，建立資訊戰情室，隨時掌握田間狀況；即時拍攝果實從開花至採收期間生長發育情形，透過計算累積生長溫度，建構木瓜生長積溫模型，準確掌握木瓜產期資訊，經過專家分析，建立木瓜生長期預測模型。
太陽能供電的天眼站偵測田間氣象資料，將數據串接到「智慧農業開發系統」程式積木中，結合即時通訊軟體主動通知農民，自動接收各項氣象通報及種植決策建議等智慧化通知，農民驅動灌溉灑水設備，自動化管理果園，準確判斷病蟲害防治、採收及灌溉等管理決策。
翁章梁和立委蔡易餘等人今天實地了解智慧農業運用在木瓜栽種的運作情形，翁指出，智慧農業精準掌握作物與環境關係，不再只「靠天吃飯」。精準農業提供農民準確數據，完全掌控作物生長情況，提升產量和品質，期待悠沃農場在年底前智慧科技設備建置完成後，能成為嘉義縣的智慧農業指標。
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