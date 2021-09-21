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提升土地利用 台南永康崑大路重劃工程明年第一季啟動

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市政府目前正在進行永康區崑大路周邊土地重劃。圖／地政局提供
台南市政府目前正在進行永康區崑大路周邊土地重劃。圖／地政局提供

台南市政府為推動永康區崑大路周邊開發，於鄰近地區辦理市地重劃開發，市地重劃計畫書經內政部審議，並經修正及發布實施，預計今年12月公告，重劃工程預計在明年第一季啟動，未來除讓永康發展再跨出一步外，也可改善局部地區的淹水問題。

地政局表示，永康區為台南市人口最多行政區，市長黃偉哲上任後積極改造永康環境，目前開發中共有7處，其中崑大路市地重劃區因鄰近國道1號，於大灣交流道開通後，將成為出入永康區之交通門戶，藉由市地重劃方式開闢公共設施及活化當地土地利用，將為永康區城帶來市新面貌。

地政局局長陳淑美表示，台南市政府以公辦市地重劃方式提升土地利用，改善當地淹水潛勢，重新連結地區交通系統，擴大當地生活與商圈發展，未來將以當地古地名鯽魚潭為意象規劃地面公園特色，保留歷史記憶，並利用鯽魚潭公園地下空設置地下滯洪池，改善當地淹水問題。

地政局指出，崑大路市地重劃範圍位於國道一號東側、大灣路南側及永大路西側、崑大路北側，含永大路一段287巷及大灣891巷之道路用地，位置鄰近台南市東區、東台南平實營區、崑山科技大學；其開發總面積約4.337公頃，提供可建築用地面積約2.582公頃，公共設施面積約1.735公頃，完成後將為未來台南都會重要交通門戶及都會生活腹地。

崑大路市地重劃計畫書於110年1月內政部審議，預計9月底前完成計畫書修正後，將由都市發展局辦理都市計畫核定公告發布實施作業，地政局接管辦理重劃計畫書報核及公告作業，預計今年12月辦理市地重劃公告及查估作業。重劃工程則將於111年第1季工程施工，整體重劃作業期程預計於113年完成。

台南市政府目前正在進行永康區崑大路周邊土地重劃。圖／地政局提供
台南市政府目前正在進行永康區崑大路周邊土地重劃。圖／地政局提供

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