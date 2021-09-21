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台南崇義黃昏市場 公辦民營改造升級

中央社 / 台南21日電

台南市東區的崇義黃昏市場於民國72年落成啟用迄今近40年，市府藉由減收委外廠商權利金授權營運廠商設計改造，今年5月起整修後至今煥然一新，盼提供更好的購物環境。

台南市政府經濟發展局長陳凱凌今天表示，崇義黃昏市場是台南唯一公辦民營市場，提供周邊居民及通勤民眾豐富生鮮食材及熟食點心，歷經時代洗禮，設施年久失修老化，品質下降。市府為加速市場改建速度，藉由減收委外廠商權利金等方案，授權由營運廠商著手設計改造市場。

陳凱凌指出，永康尚青有限公司自今年5月1日接手經營後，整修市場內部，包括地磚、水溝、天花板、攤台、招牌、公廁及消防設施等項目，短短4個月使整個市場煥然一新，整潔明亮又吸睛，讓消費者讚不絕口。

他說，市府為緩解COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情對小規模營業者的衝擊，主動減收業者110年6月至8月權利金3成，業者也自行加碼補助金額的5成，於今年10月依各攤位每月租金比例換算足額回饋給崇義市場攤商，期盼公私協力將崇義市場打造成南部公辦民營模範市集。

生鮮 疫情

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