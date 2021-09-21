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關心失怙兒少 黃偉哲到永康仁愛之家育幼所送月餅

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南市長黃偉哲今天到永康仁愛之家育幼所贈送中秋節月餅。圖／市府提供
台南市長黃偉哲今天到永康仁愛之家育幼所贈送中秋節月餅。圖／市府提供

台南市長黃偉哲今天到永康仁愛之家育幼所贈送中秋節月餅，關懷鼓勵所內弱勢兒少，也感謝機構人員陪伴與悉心照顧孩子。

黃偉哲表示，今年有3名監護兒少考上台南應用大學、嘉南藥理大學及警察專科學校，每個孩子都逐漸找到自己人生的方向，錄取的校系不僅符合同學的意願，不管是擔任警消、社工或運動健康管理，都是社會上很需要科系，他期許同學將來畢業後能學以致用，貢獻回饋社會。

仁愛之家育幼所民國59年成立，針對家庭無力教養或失依、變故、受虐兒童及少年，提供安置、生活支持及諮詢輔導等服務，並逐步培力兒少增加生活適應及問題解決能力。目前所內共安置31名兒少，其中26名是市府監護的孩子。

社會局長陳榮枝感謝仁愛之家育幼所多年來協力合作，持續陪伴這群需要照顧的弱勢兒少。讓人感動的是，從小失依的小明(化名)，立志報考警專，除了努力讀書更堅持每天跑操場鍛鍊體力以應付體能測驗，雖然疫情期間遇到諸多挑戰，小明不放棄，堅持追求理想，9月順利地錄取。

台南市長黃偉哲今天到永康仁愛之家育幼所贈送中秋節月餅。圖／市府提供
台南市長黃偉哲今天到永康仁愛之家育幼所贈送中秋節月餅。圖／市府提供
台南市長黃偉哲今天到永康仁愛之家育幼所贈送中秋節月餅。圖／市府提供
台南市長黃偉哲今天到永康仁愛之家育幼所贈送中秋節月餅。圖／市府提供

黃偉哲 中秋節 月餅

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