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少見祭祀「六文昌」 台南古蹟善化慶安宮今辦秋祭大典

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
少見祭祀「六文昌」的台南古蹟善化慶安宮，今辦秋祭大典。記者周宗禎／攝影
少見祭祀「六文昌」的台南古蹟善化慶安宮，今辦秋祭大典。記者周宗禎／攝影

台南市古蹟善化慶安宮，依傳統今天中秋節舉辦秋祭大典，遵循古禮以蔥薑蒜、芹菜及五穀祭品，典禮莊嚴隆重。

善化慶安宮除供奉一般常見的五文昌帝君外，因在地有「台灣孔子」稱號的沈光文定居，民國71年起增祀「開台先師沈光文」，成為罕見供奉六文昌廟宇。

祭拜文昌帝君供品有各代表聰慧、勤學、會運算與好彩頭的蔥、芹、蒜、菜頭，還有綠豆、紅豆等五穀雜糧；前面兩列供品就有20道，加上紅龜粿等，滿滿一桌豐富又特別，也祈求保佑信眾金榜題名。

祭儀依古禮擊鼓、鳴炮展開序幕，古樂伴奏迎神，先由儀仗隊伍迎神，隨後一連串祭祀典禮，包括三跪九叩、上香、獻花、灌茅等，前後一個多小時最後火化疏文圓滿落幕；市議員林志展、李偉智、善化區長方澤心、善化區學校校長與沈光文的後代、廟方委員齊聚一堂。

慶安宮表示，過去祭典都採用「十三腔」古樂伴奏進行，隨著時代演進，擅用這些樂器的耆老凋零逐漸失傳，現在改用一般國樂替代，敬拜誠意不減。

少見祭祀「六文昌」的台南古蹟善化慶安宮，今辦秋祭大典。記者周宗禎／攝影
少見祭祀「六文昌」的台南古蹟善化慶安宮，今辦秋祭大典。記者周宗禎／攝影
少見祭祀「六文昌」的台南古蹟善化慶安宮，今辦秋祭大典。記者周宗禎／攝影
少見祭祀「六文昌」的台南古蹟善化慶安宮，今辦秋祭大典。記者周宗禎／攝影
少見祭祀「六文昌」的台南古蹟善化慶安宮，今辦秋祭大典。記者周宗禎／攝影
少見祭祀「六文昌」的台南古蹟善化慶安宮，今辦秋祭大典。記者周宗禎／攝影

中秋節 孔子 國樂

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