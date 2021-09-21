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新港奉天宮契子女中秋回宮大團圓 虔心祈求媽祖保佑
來自全國各地的嘉義縣新港鄉奉天宮開台媽祖契子女們，每年農曆8月15日中秋節，都會相招回奉天宮參拜開台媽祖，今年是開台媽祖駐台400年，奉天宮舉辦「開台媽祖契子女中秋回宮大團圓」活動，吸引不少信眾回宮共襄盛舉。
農曆8月15日，相傳是媽祖契子女團員「回娘家」的日子，新港奉天宮往年會煮湯圓讓信眾品嘗，今年疫情關係廟方將改分送鹹餅、米香、口罩和礦泉水，奉天宮從連假首日便湧入大批信眾，上午更是將新港街頭擠得水洩不通。
新港奉天宮總幹事李進興說，往年契子女會，廟方會準備近千份「團圓」湯圓、發財水餃和長壽麵，晚上在廟前搭建舞台，請樂隊表演，舉辦猜燈謎活動，吸引近上千人共襄盛舉。
今年受疫情影響廟方改分送鹹餅、米香和礦泉水，各項大型活動也取消，李進興說，香客較往年少約6成，今天約近百人前往奉天宮參香；遠從台中來的周先生攜家帶眷，他不知道今年活動取消，「心誠則靈」，他表示，仍期待媽祖保佑闔家平安。
奉天宮「拜契」儀式由父母帶孩童到奉天宮，填寫「契字」文，虔心向媽祖祈願孩子能夠成為媽祖的契子女，並將香火袋在媽祖香爐前旋繞沾取爐煙，最後，再把香火袋遂掛於孩童頸項，稱為「縣貫」。至此，成為媽祖契子女儀式始告完成。
往後，每年再回到奉天宮，更換香火袋的紅絲線，並且香火袋再過爐一次，這稱為「換貫」。直到滿16歲為止，契子女向媽祖謝恩後，才把香火袋歸還媽祖婆，俗稱「褪貫」。
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