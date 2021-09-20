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嘉義文化路夜市人潮擠爆 市府持續宣導防疫

中央社 / 嘉義市20日電

中秋連假第3天，嘉義市文化路夜市今晚仍湧入滿滿人潮，有民眾在臉書社群PO出昨晚夜市人潮擠爆畫面，網友紛紛留言「好可怕的群聚」；嘉義市建設處持續在夜市路口宣導防疫。

「綠豆嘉義人」臉書（Facebook）社群昨天有網友PO出嘉義市文化路夜市人潮畫面，整條夜市滿滿都是人，夜市各店家都有民眾大排長龍，現場幾乎很難維持室外1公尺的社交距離。

嘉義市文化路夜市被人潮擠爆畫面曝光後，網友紛紛在社群留言，「不給烤肉、這樣也是群聚」、「希望不要再升3級了」、「恢復3級就沒有人了，這不是大家所樂見」、「好可怕的群聚」。不過，也有網友認為「不是只有嘉義人多，應該全國各地知名景點都擠爆人潮」。

嘉義市文化路暨蘭井街設攤區段自治會長陳家霖表示，中秋連假頭2天，文化路夜市感覺人潮恢復以往盛況，車流多、逛街人潮也多；文化路夜市假日人潮以外地遊客及返鄉遊子為主，今天是連假第3天，人潮就不如昨晚。

嘉義市政府建設處副處長羅資政晚上會同衛生局、文化路暨蘭井街設攤區段自治會人員，持續在文化路夜市各路口進行管制及舉牌宣導，提醒民眾進入夜市要刷路口及各攤販QR Code實名制，並注意做好個人防疫措施。

羅資政表示，文化路夜市今晚人潮比昨晚少一點，不過，夜市各店家還是很多民眾在排隊，逛夜市民眾大都配合防疫作為，幾乎每個人都有戴上口罩，並儘量保持社交距離。

夜市 嘉義

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