民眾夜半放煙火擾人 南市環保局開51張勸導單

雖然一再宣導，仍有人在半夜放煙火擾民。台南市政府環保局今天在觀夕平台、黃金海岸、林默娘公園，總計開出51張勸導單，將不排除以最高金額新台幣3萬元裁罰。

中秋節連假，環保局人員繃緊神經，執行稽查取締，但就是有民眾將個人喜樂建立在他人痛苦之上。今天凌晨眾人睡夢之際，零星在黃金海岸一帶放煙火，驚醒附近住戶，稽查人員急奔現場，當場告發1件。

雖然中秋連假已近尾聲，環保人員無奈表示，連假迄今大多數民眾都很配合守法，整體來說環境安靜許多，遺憾的是仍有人不顧他人安寧權益。距收假還有1天時間，一定會強力巡查、取締。

依環保局稽查檢驗科統計，今天在觀夕平台、黃金海岸、林默娘公園，總計開出51張勸導單；另外，有27件環保陳情報案，南區共8件，其中4件在半夜以後，稽查人員急忙趕到時，當場逮獲1件。由於少數民眾點燃就跑走，以致稽查人員未能即時取締，將檢討稽查方式。

環保局指出，依噪音管制法第8條規定，夜間10時起至隔日上午7時不得施放爆竹煙火，違者依噪音管制規定處3000元以上、3萬元以下罰鍰。這次連假目前告發3件（黃金海2件、林默娘公園1件），總勸導122件 。

另外，環保局清潔隊今天清晨6時起派工整理林默娘公園、黃金海岸、觀夕平台等海岸線環境，8時多環境已大致恢復，總計出動32人次，清理出1.7公噸垃圾。

加班整理環境的清潔隊員無奈說，每年中秋節都要與炮屑奮戰，今年一口氣放4天假，同事得輪流出勤，雖然羡慕別人連放4天，但整理環境是自己職責，只能悶著頭盡快完成。

環保局呼籲民眾，如發現管制時段有人燃放爆竹煙火或造成環境髒亂行為，可立即撥打公害陳情專線0800-066666或6572916轉222檢舉。