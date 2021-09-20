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影／明朝媽祖金尊首度現身 坐鎮持法媽祖宮祭典賜福解疫

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
虎尾持法媽祖宮舉行中秋祭典並恭迎明代仁濟媽祖金尊坐鎮賜福祈佑全球早日遠離疫災。記者蔡維斌／攝影
虎尾持法媽祖宮舉行中秋祭典並恭迎明代仁濟媽祖金尊坐鎮賜福祈佑全球早日遠離疫災。記者蔡維斌／攝影

林姓台商20年前在福建泉州因緣巧合獲得一尊明朝「仁濟天后」媽祖神尊，同意將媽祖法相授予雲林縣虎尾持法媽祖宮雕製神像供奉，廟方還為此特地增建「順濟神殿」，今年這名台商更將典藏的媽祖本尊捐獻給持法媽祖宮，廟方今天舉行秋祭消疫息災大典，迎出金尊媽祖坐鎮祭典，明朝古老神尊首次亮相吸引信徒前往膜拜。

雲林唯一不設金爐且建築典雅的持法媽祖宮，鑑於全球疫情嚴重，為能幫台灣祈福，為蒼生消災，今天舉行秋祭大典，恭請廟方珍藏的明朝媽祖金尊「仁濟天后」順濟娘，臨延賜福，祈求疫情早日平息，海彊肅靜，袪瘟災息，綏靖安康，風調雨順，國泰民安。

廟方祭祀組長廖育輝說，「仁濟天妃娘」擁有明代雕工特徵，法相莊嚴，頭戴「九龍晉賢冠」，極其獨特罕見，堪稱國寶級精湛工藝，經鑑定確為明代神像，格外珍貴。

廖育輝說，這尊明朝媽祖原為20年前，林姓台商在大陸泉洲經商時，因緣巧合收藏，約10年前持法媽祖指示興建順濟祖庭，並雕塑「仁濟天妃娘」供奉，林姓台商獲知後，認為他所珍藏的明代媽祖，神尊法相很適合，即同意授予法相版權，古物有靈，後來林並進一步將典藏的仁濟天妃娘神尊獻出，作為鎮殿金尊，讓媽祖重光，永駐持法媽祖宮，受萬人朝拜同亨萬年香火。

今天祭典「仁濟媽祖」在嗩吶鑼鼓隊迎奉下，首度步出金殿，移駕到大殿前的鑾轎上，坐鎮賜福，金尊首度亮相信徒無不恭迎朝拜，場面莊嚴隆重，許多信徒更爭相一睹明朝「仁濟媽」的丰采，廟方期待迎出金尊，靈祐台灣早日遠離災疫。

明朝仁濟媽祖金尊首度現身，為台灣賜福並祈佑全球早日遠離疫災。記者蔡維斌／攝影
明朝仁濟媽祖金尊首度現身，為台灣賜福並祈佑全球早日遠離疫災。記者蔡維斌／攝影
虎尾持法媽祖宮舉行中秋祭典並恭迎明代仁濟媽祖金尊坐鎮賜福祈佑全球早日遠離疫災。記者蔡維斌／攝影
虎尾持法媽祖宮舉行中秋祭典並恭迎明代仁濟媽祖金尊坐鎮賜福祈佑全球早日遠離疫災。記者蔡維斌／攝影
虎尾持法媽祖宮舉行中秋祭典並恭迎明代仁濟媽祖金尊坐鎮賜福祈佑全球早日遠離疫災。記者蔡維斌／攝影
虎尾持法媽祖宮舉行中秋祭典並恭迎明代仁濟媽祖金尊坐鎮賜福祈佑全球早日遠離疫災。記者蔡維斌／攝影

媽祖 台商 疫情

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