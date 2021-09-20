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影／明朝媽祖金尊首度現身 坐鎮持法媽祖宮祭典賜福解疫
林姓台商20年前在福建泉州因緣巧合獲得一尊明朝「仁濟天后」媽祖神尊，同意將媽祖法相授予雲林縣虎尾持法媽祖宮雕製神像供奉，廟方還為此特地增建「順濟神殿」，今年這名台商更將典藏的媽祖本尊捐獻給持法媽祖宮，廟方今天舉行秋祭消疫息災大典，迎出金尊媽祖坐鎮祭典，明朝古老神尊首次亮相吸引信徒前往膜拜。
雲林唯一不設金爐且建築典雅的持法媽祖宮，鑑於全球疫情嚴重，為能幫台灣祈福，為蒼生消災，今天舉行秋祭大典，恭請廟方珍藏的明朝媽祖金尊「仁濟天后」順濟娘，臨延賜福，祈求疫情早日平息，海彊肅靜，袪瘟災息，綏靖安康，風調雨順，國泰民安。
廟方祭祀組長廖育輝說，「仁濟天妃娘」擁有明代雕工特徵，法相莊嚴，頭戴「九龍晉賢冠」，極其獨特罕見，堪稱國寶級精湛工藝，經鑑定確為明代神像，格外珍貴。
廖育輝說，這尊明朝媽祖原為20年前，林姓台商在大陸泉洲經商時，因緣巧合收藏，約10年前持法媽祖指示興建順濟祖庭，並雕塑「仁濟天妃娘」供奉，林姓台商獲知後，認為他所珍藏的明代媽祖，神尊法相很適合，即同意授予法相版權，古物有靈，後來林並進一步將典藏的仁濟天妃娘神尊獻出，作為鎮殿金尊，讓媽祖重光，永駐持法媽祖宮，受萬人朝拜同亨萬年香火。
今天祭典「仁濟媽祖」在嗩吶鑼鼓隊迎奉下，首度步出金殿，移駕到大殿前的鑾轎上，坐鎮賜福，金尊首度亮相信徒無不恭迎朝拜，場面莊嚴隆重，許多信徒更爭相一睹明朝「仁濟媽」的丰采，廟方期待迎出金尊，靈祐台灣早日遠離災疫。
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