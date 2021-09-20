捉緊中秋出遊 府城歡迎毛小孩同行

中央社 / 台南20日電

中秋出遊，捨得把毛小孩放在家嗎？台南市動物防疫保護處今天表示，申辦寵物友善空間標章業者做好準備，歡迎飼主帶著毛孩們同遊府城，共享歡樂時光。

動保處表示，台南市申辦寵物友善空間標章業者可協助飼主在中秋連假期間暢遊府城。交通方面，飼主可撥打電話：06-3000000，向台一大車隊自費叫車接送，甚至可與家人一同包車遊覽。

吃的部分，則有首璽咖啡等多家業者歡迎毛孩陪同飼主一起在餐廳內用，不會發生被屏除在餐廳外，痴痴地看者主人用餐，獨自在外流口水的可憐模樣。住的部分，有蝸聚民宿等多家民宿業者歡迎飼主攜帶毛孩一同入住，讓毛孩可以陪伴飼主歡度中秋節

動保處表示，台南市已申辦寵物友善空間標章業者名冊，飼主可上動保處網站查詢（網址：https://ahipo.tainan.gov.tw/cp.aspx?n=29475）或掃描QRcode查詢。另有一個優良旅遊資訊「毛小孩遊台南友善地圖」可參考，飼主可以到台南旅遊網查詢（https://www.twtainan.net/zh-tw/publication/250）

動保處指出，飼主出遊前應先幫毛孩準備好平時所需日常用品及藥品。若於府城出遊期間臨時發生需要補給時，用品部分可向特定寵物業或量販店購買；藥品可向開業動物醫院購買，連假期間若找不到動物醫院營業，可洽詢全年無休的慈愛動物醫院或中美獸醫院。

寵物 中秋節 動物醫院

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