台南中秋連假第2晚住宿率破8成 商圈人潮多

台南市政府觀光旅遊局統計昨天市區商圈熱門景點吸引超過9萬人次遊客，關子嶺也湧入逾萬人，連假第2天旅宿業維持平均超過8成住宿率，預計今天各景點遊客都比昨天多。

台南市政府觀光旅遊局統計，台南各商圈熱門景點包含國華海安商圈、南紡購物中心、安平老街及新化老街等，昨天共有逾9萬遊客，關子嶺風景區單日湧入逾萬人，文化場館及戶外景點如奇美博物館、台南美術館、山上花園水道博物館、十鼓仁糖文創園區、左鎮化石園區及頑皮世界野生動物園等，總計約2萬名遊客到訪。

台南市觀旅局指出，今天上午人數最多的景點以國華海安河樂商圈、新化老街、安平老街、赤崁園區等商圈園區為主，山區景點則仍以關子嶺風景區遊客居冠，部分台南適合親子出遊景點出現親子家庭人潮，預計各景點遊客總數比昨天多。

台南市觀旅局局長郭貞慧表示，明天將是中秋連假最後一天，遊客可到關子嶺風景區大啖美食桶仔雞、走訪溫泉老街。注重養生的民眾，可以到楠西梅嶺梅龍步道等山區步道，遠離都市喧囂。十鼓仁糖文創園區及奇美博物館也是適合全家出遊的好去處，下午時分也可一路向西順遊，到黃金海岸觀賞夕陽西下。

郭貞慧指出，台南購物節活動將持續到明年2月，期間只要在台南市店家消費滿新台幣100元後登錄發票，就有機會獲得好車好宅等各項好獎。