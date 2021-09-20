找外送員幫忙祭祖？ 民俗專家：害祖先蒙羞不妥

中秋節按習俗要祭祖、拜土地公，近期有外送員分享，有客人下單要求協助取祭祖用品，再去墓園幫祭拜祖母，但其祖母姓名疑拿總統名字諧音惡搞，多數人認為是假單。對此，民俗專家廖大乙說，用他人名字諧音惡搞，是種詛咒，恐招遭報應反撲；若非惡搞，請他人幫祭拜代勞不妥也不孝，反而害祖先蒙羞。

臉書社團「外送員的奇聞怪事」有網友貼出訂單指出，有客人用590元下單要求先去領取祭祖用品後，到知名墓園找他已故阿嬤的塔位，並寫出其祖母姓名，找到再幫忙拜拜，並且請祂不要再捉弄家人，還要求半炷香後燒金紙，讓貼文者傻眼直呼，「原來拉拉現在還有代客祭祖的服務唷？」

只不過，一般代客祭祖服務通常2000元起跳，但該筆外送訂單僅590元，取貨後還要騎45分鐘才能抵赴墓園，距離、成本不符常理；且其已故祖母姓名念起來與總統姓名相近，似乎刻意用諧音哽，因此不少外送員及網友直指是惡搞的假訂單，認為該刪除惡整外送員的系統端，也有不少人覺得「自己的阿嬤自己拜」。

對此，廖大乙說，利用他人名字諧音嘲諷、謾罵，甚至惡搞稱已故要祭拜等都是對他人的詛咒，非良善行為，很不應該，還恐害到自己，因詛咒是種惡念，詛咒他人時，若自己剛好時運較低、氣場較弱、身體狀況較差，反而易遭報應反撲。