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國內廟宇重要工匠首次聯展 雲林古老曲館精彩可期

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
國內僅存最古老的「集雅軒」音樂曲館，邀請3位大木匠師首度舉行聯展，歡迎大家來品賞台灣廟宇木工史。記者蔡維斌／攝影
國內僅存最古老的「集雅軒」音樂曲館，邀請3位大木匠師首度舉行聯展，歡迎大家來品賞台灣廟宇木工史。記者蔡維斌／攝影

雲林縣定古蹟北港集雅軒「曲館」，最近整修完工，是古老傳統樂曲的重要基地，響應2021全國古蹟日，中秋連假開辦集雅軒文物展，邀請榮獲無形文化資產技術保存者劉鴻林及朝天宮神轎雕刻大師許澤南、劉勝仁3位木匠大師舉行聯展，展出超過一甲子的木匠經歷、圖說、模型及工具，相當難得，雲林縣文觀處歡迎大家利用秋節連假前往欣賞。

北港集雅軒是雲林縣僅存古老「曲館」，是早年的北管社團所在地，這棟古老館舍獲文化部補助近千萬元修復，延傳北管傳統藝術，這次3位木匠大師首度聯展，特別展示傳統木構的上梁習俗，象徵「雙龍扶梁。五榖豐收」之意。

文觀處長陳璧君今天和3位大師共同主持開募儀式，她表示，大木是廟宇建築最重要工程，大木工匠更是靈魂人物，兼具建築工程的設計師，95歲許澤南是雲林最資深的木匠大師，作品有褒忠馬鳴山鎮安宮、四湖古蹟桂山章寶宮等大廟，北港朝天宮第二代祖媽轎出自其妙手。

陳璧君說，劉鴻林則是無形文化資產技術保存者，也是集雅軒修復功臣，工技家傳四代，精通日、漢式技法，日本橫濱關帝廟、笨南港天后宮、三條崙海清宮、朝天宮景觀公園，作品遍及海內外，西螺崇遠堂、板橋林家花園、台南大天后宮等國定古蹟，甚至行政院古大樓都請他修復。44歲的劉勝仁是劉鴻林的高徒，台灣首位取得文化部三張匠師證照，集現代和古老木技於一身，是難得青年才俊。

她說，集雅軒具備曲藝練習傳承與祭祀功能，館內存有繡製綵旗、督隊旗等珍貴古文物，見證台灣地方戲曲史跡，3位大師難得聯展，即日起至10月3日將串聯縣內17個館舍舉辦42場導覽行程、走讀文化觀光，為老建築注入新生命，歡迎把握機會欣賞大師鉅作。

國內僅存最古老的「集雅軒」音樂曲館，邀請3位大木匠師首度舉行聯展，歡迎大家來品賞台灣廟宇木工史。記者蔡維斌／攝影
國內僅存最古老的「集雅軒」音樂曲館，邀請3位大木匠師首度舉行聯展，歡迎大家來品賞台灣廟宇木工史。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府文觀處長陳璧君和年高95歲雲林最資深的木工師匠許澤南細說雲林木工史。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府文觀處長陳璧君和年高95歲雲林最資深的木工師匠許澤南細說雲林木工史。記者蔡維斌／攝影

北港朝天宮 國定古蹟

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