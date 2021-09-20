台南新化經典小鎮 將投入7500萬元整修嘉南大圳步道

台南市政府都發局向內政部營建署申請補助之「新化風情小鎮．人文水綠廊道」計畫，獲得內政部「城鎮風貌及創生營造計畫」核定補助7500萬元，將打造串接周邊的水岸步道，預計明年底完工。

都發局表示，舊名為「大目降」的新化為觀光局選出的台南經典小鎮之一，曾為西拉雅平埔聚落，自古以來人文薈萃，除有豐富的丘陵山林外，市中心區域更擁有豐富的文史資源。

都發局指出，市府之前持續進行新化老街、街役場、武德殿、公會堂、楊逵文學館、和平街日式宿舍群等多處之景觀改造，以大目降文化園區作為概念，整體市街現已逐步發展成熟，之後將再繼續延伸。

這次的計畫將改善重點放在嘉南大圳沿線景觀，針對水圳與周邊國中、小校園、體育公園邊界的縫合，以及區公所與圖書館、公會堂周邊人本環境改善等項目。

都發局長莊德樑表示，將把現有水圳沿線步道串接，並清整兩側雜林、設置緩衝綠帶、散步道、廣場、街道家具及必要的引導設施等，輔以夜間照明，創造舒適的通學及休閒廊帶，把綠意帶進城鎮，延伸至大目降文化園區。