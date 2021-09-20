嘉市推「策略性專案貸款」最高500萬 尚無業者申請

嘉義市政府除將普發2000元現金，為讓企業有資金挹注，嘉市工商發展投資策進會與約3間銀行協調，本月推出「嘉義市策略性專案貸款」，讓嘉市設立的公司行號負責人，申貸最高500萬元，貸款期限10年、年息約2%，協助中小企業擴廠、購地等轉型的周轉金，目前尚無公司提出。

市府工商科表示，從1、2個之前開始與銀行端溝通，由於先前市府做青創輔導，協助申貸約8、9成獲銀行同意，信任度夠，此次工策會針對已有規模的中小企業轉型，需有抵押品，市府接獲申請後會先初步勘查，過濾把關，並給予業者經營上建議，盼業者「埋頭苦幹，也要抬頭看看」。

工策會專員黃昭翰表示，策略型專案貸款必須是在嘉市設立的公司、行號，並由經營商業的本人提出，最長貸款期限為10年，年息約為2%；主要提供中小企業融資信用保證，協助轉型與規模化經營的需求。

工策會指出，主要輔導對象仍是創業族群對資金的需求，只要公司或商業在嘉市設立未滿5年，負責人年齡在20歲到45歲，並參與相關創業輔導課程或講座達到規定時數，就可申請青年創業貸款輔導服務，能申請最高200萬元、累計最高400萬元的資本性或周轉性資金。

市長黃敏惠說，結合銀行力量，幫企業「添柴火」。工策會也指出，去年協助輔導申貸10個業者，總核貸金額880萬元，今年截至目前為止，已有20個企業成功申貸，總核貸金額已達2030萬元，成長超過130%。