嘉義市228國家紀念公園被批低度使用 基金會嘆：無解

中央斥資1億的嘉義市劉厝里「228國家紀念公園」，為國內首座紀念228的國家級公園，啟用將滿10年，但審計部嘉義審計室指出，嘉市府接管卻幾乎僅編水電、清潔維護費，未曾辦過228紀念活動，且近3年用來辦馬拉松、投開票所等，應研擬活化；市府表示，將爭取設置228國家紀念館。

市府建設處解釋，228國家紀念公園位處市郊、接近嘉縣水上鄉，位址較偏遠，難辦活動，當時陳澄波家屬較希望建紀念館，雖與期待有些落差，不過中央願意協助興建，市府配合，做好該有的清潔維護，只是大多用於社區短期借用，目前還沒有商機。

嘉義審計室指出，盤點市府接管以來的建設，僅2019年底搭配「嘉義市花海節活動」種植4公頃波斯菊、設裝置藝術，2020年進行綠美化工程提升綠覆率、YouBike2.0站，沒編預算做遊客服務中心的室內外導覽等設備，近3年用途，則是馬拉松、投開票所、關懷弱勢中秋晚會等，設施長期低度使用或閒置，也與建置目的關聯性很低。

目前嘉市每年228紀念活動，辦在東區大雅路的228紀念公園，該處還有紀念碑，嘉義審計室認為，相較起來國家紀念公園開放9年多，未曾辦過228事件紀念活動，難達到發揮深層省思、串聯周邊設施活絡商機的興建目的。

「無解！」228事件紀念基金會董事兼嘉市228紀念文教基金會董事長江榮森說，該公園偏遠，不太可能將紀念活動移去辦理，也只有基本除草等維護費，缺營運經費，蓋好起初有5年展覽計畫，後續沒再更新，會考慮向中央基金會請求接管。

轄區劉厝里長陳江圳說，公園空間很好，目前周一、三、五早、晚會有民眾來跳健康操，之前他曾利用簡報室辦過插花、紙黏土等課程。