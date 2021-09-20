連假打第2劑台南老人家跑好遠 嘆「是在操兵嗎」

中秋連假，台南市政府持續為65歲以上長者安排注射第2劑的AZ疫苗，但有民眾反應，這一批注射的都是高齡長者、行動不便，但第2劑的安排卻跨區注射，讓長者很不方便，也不安全，衛生局則表示，原則上都是盡量就近安排，但仍有大型注射站，就必須麻煩長者跨區。

中秋連假，許多人返鄉渡假，市區各景點與餐廳都湧現人潮，而有許多餐廳都主動撤除隔板，讓人覺得恐慌，擔心連假之後會爆出疫情。

有民眾反應，86歲的媽媽在6月15日注射AZ第1劑，但一直等不到第2劑，最近好不容易等到里長通知可以打第2劑了，但家住南區，注射地點卻安排在北區成大醫院，而且時間安排在中午，讓老人家生氣說「是要操兵嗎」，覺得時間地點都安排的不好。

台南市之前為75歲以上長者注射第1劑疫苗時，考慮到長者年紀大，很多行動不便，因此盡量安排在衛生所或住家附近的醫療院所，而第2劑除了部分是由長者或親友協助上網預約，可以自行選擇注射地點外，未預約的部分則由市府代為安排。

衛生局表示，原則上第2劑仍是就近安排，但像是成大設有大型注射站，就會安排鄰近的永康、中西及南區等民眾前往注射，但如果是偏鄉，擔心安排得大遠，影響長者注射第2劑的意願，會加開在地注射站。

衛生局表示，台南市65歲以上人口數有31萬6453人，目前已注射第1劑疫苗者有23萬5943人，疫苗涵蓋率為74.6%，而第8輪目前正在開打的是AZ疫苗，預計注射到本月24日結束，其中有部分是第2劑，已上網預約有3萬6000多人，而市府協助預約則有2萬多人。