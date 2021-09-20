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台南河樂廣場恢復景觀供水 夜間美景重現

中央社 / 台南20日電
台南市人氣景點「河樂廣場」中秋連假恢復景觀供水，夜間在燈光搭配下重現浪漫美景，吸引不少民眾散步休憩。（台南市工務局提供） 中央社
台南市人氣景點「河樂廣場」中秋連假恢復景觀供水，夜間在燈光搭配下重現浪漫美景，吸引不少民眾散步休憩。（台南市工務局提供） 中央社

台南市人氣景點「河樂廣場」自去年11月起陸續因水荒及配合防疫停止供水，市府決定在中秋節連假恢復景觀供水，夜間在燈光搭配下重現浪漫美景，吸引不少民眾散步休憩。

台南市政府工務局今天指出，位於中西區的河樂廣場啟用後成為知名觀光景點，每到假日人潮不斷，但去年11月因缺水暫停供水，後來又配合COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫警戒進行管制，相當受歡迎的水景已有一段時間未能呈現。

台南市工務局指出，這次中秋節連假期間配合疫情管制鬆綁，市府考量提供民眾中秋賞月散心好去處，決定在不提供民眾戲水的條件下恢復河樂廣場景觀用水，夜間搭配園區的景觀夜燈，水面夢幻般倒映美景如畫，吸引不少民眾前往散步、休憩。

台南市工務局指出，河樂廣場園區目前仍維持人流上限500人規定，並且僅開放中正路1處入口，採實聯制入場，工務局也加派人力加強宣導禁止戲水及其他防疫措施，提供民眾可以安心賞月、休憩的浪漫景點。

台南市人氣景點「河樂廣場」自109年11月起陸續因水荒及配合防疫停止供水，市府決定在中秋節連假恢復景觀供水，提供民眾賞月休憩好去處。（台南市工務局提供） 中央社
台南市人氣景點「河樂廣場」自109年11月起陸續因水荒及配合防疫停止供水，市府決定在中秋節連假恢復景觀供水，提供民眾賞月休憩好去處。（台南市工務局提供） 中央社

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