自己做的最對味！ 麥寮興華學童手作蛋黃酥飄香
今年中秋節配合中央防疫指引及規定，雲林縣政府宣布非同住家人不可在公共場域群聚及烤肉，不少人大嘆今年少了「一家烤肉萬家香」的樂趣。麥寮鄉興華國小突發奇想「何不自己找樂子？」，便從校外搬烤箱、準備桿麵棍等器具讓學童自製蛋黃酥，一顆顆蛋黃酥出爐後香味四溢，成功為學童找到過節趣味。
「山不轉路轉，路不轉人轉」興華國小生活美學社指導老師曾淑凰笑著說，中秋節烤肉，雖已成為現代人另一種過節習俗，不過佳節最重要的仍是氣氛，而生活美學的宗旨就是從生活中發現美的事物，「體驗」就是最直接的方式。
曾淑凰準備幾部烤箱、烤盤及桿麵棍，也花費幾天時間採買食材，希望給學童難忘的體驗式驚喜，8位學童也樂於接受嘗試新事物，紛紛搶著學做蛋黃酥。
從擀麵團的力道掌控，時而輕時而有力，又得注意不可過度來回擀，最重要的步驟就是將紅豆餡與鹹蛋黃包覆住，曾淑凰說，這個過程不僅考驗學童領悟力，更可看出每人的耐心與技巧程度。
令人意外的是，雖然蛋黃酥有的略大，有的略小，不過品質幾乎相近，曾淑凰大讚學童都很用心，一顆顆蛋黃酥經過第一階段烘烤後，塗上蛋黃液再度烘烤一段時間，金黃酥脆的成品終於出爐。
學童們對自己的手藝感到驚奇。學生林雨琁直說，其實自己有製作一顆「沒有蛋黃」的蛋黃酥，因為她非常好奇，究竟和原有味道有何差異？而另一顆「完整」的蛋黃酥，她準備帶回家給媽媽享用，展現自己的初學手藝。
興華國小校長王瓊慈說，學校為此規畫烘焙設備，並安排一系列烘焙課程，學童日後透過相關專長老師指導，可以學習及開發更多不同的烘焙技藝，也可從中探索自我興趣，學習效益一舉數得。
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