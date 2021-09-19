疫情安民心 西港慶安宮將辦法會今起受理拜斗
不少人因疫情影響情緒浮動，為紓解民眾壓力及祈求賜福消災，台南市西港慶安宮九皇禮斗祈安植福大法會，如往年於農曆9月1日至9日舉行，今天已杯選9名斗首，而禮斗數1200個，即日起受理，有意參與拜斗者可洽廟方，額滿為止。
有「台灣第一香科」美稱的西港慶安宮，廟方每年農曆9月1日至9月9日舉辦九皇禮斗祈安植福大法會，法會期間，請大法師連續禮懺9天，為參與禮斗民眾祈安植福。
慶安宮總幹事方一峰表示，禮斗法會俗稱拜斗，是道教界最高法會之一，為民眾祈求賜福消災。禮斗內置放傘、白米、鏡子、尺、秤、燈、籤、剪刀、劍和斗等10種法器，另有參加拜斗者的全家人生辰八字等。
他指出，疫情衝擊人心，廟方去年準備1100個禮斗不敷所需，今年加碼100個共1200個，民眾曾建議廟方再增加，由於法會期間禮斗置放內殿千歲爺神案前，空間限制，維持1200個。
慶安宮今舉辦斗首杯選活動，總務組長謝武昌說，有20人報名，共選出9位斗首。今年禮斗數1200個，已開放報名，以戶計算，每戶1斗，每斗2000元，額滿為止。
慶安宮財務組長方品蓁表示，依往例，禮斗法會結餘費用，將供香科轄境96庄頭信眾申請急難救助金，每年廟方約發出50萬元救助金。法會結束後，民眾若要領回拜斗供米，廟方會加贈麵線。若不領回，則發放給弱勢團體，詳情可電洽（06 )7951034。
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