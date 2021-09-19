迎接振興券商機 台中餐廳送活龍蝦肥鴨任你選
疫情趨緩，為迎接振興券商機，台中市餐廳、女性內衣通路商紛推出優惠活動，阿秋大肥鵝餐廳甚至還推出滿千送千，以及滿3千、5千元就送活龍蝦和小肥鴨的活動，誘因十足。
阿秋大肥鵝餐廳人員指出，他們推出「買千送千」活動是，即日起至下個月31日到店消費，不限內用或外帶，滿1千元送1千元折價券、滿2千元送2千元，以此類推，消費多少就送多少現金抵用券，但抵用券限下次來店使用。
10月的第二波活動，則是鼓勵消費者持振興券到店消費，一次滿3千元就免費送活龍蝦1隻或阿秋小肥鴨半隻、一次滿5千元免費送活龍蝦2隻或阿秋小肥鴨1隻的興優惠活動，在此優惠下可以讓大家廣邀三五好友來店大吃一頓。旗艦店電話（04）22512966、健康店電話（04）22610999。
女性內衣通路商EASY SHOP 慶祝21周年慶，即日起至下個月11日，除了全店商品三重優惠外，還有眾多「應援好禮送」，例如即日起到EASY SHOP任一通路消費，就送限量周年慶紀念應援印花口罩，全台限量送完為止。參加著色比賽，消費就送圖畫紙，完成作品上傳EASY SHOP粉絲團活動專區就有機會獲得5千元內衣兌換券。
另外在官方粉絲團跟IG上還有21周年與你同慶AR濾鏡，只要上傳濾鏡圖片或影片就有機會獲得知名運動飲料一箱。其他優惠還有人氣商品指定款第二件1元、明星指定款1套880元、2套1500元，以及全店商品滿2500元限折300元，和全店商品滿3800元就贈柔棉內褲2件組或舒適透氣男上衣1件，送完為止。店家說，周年慶活動波段各門市可能有所不同，請依實際為主；服務專線：0800010388。
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