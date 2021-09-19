快訊

陸禁我釋迦蓮霧…陳吉仲宣布砸10億元救市 恐向WTO提訴訟

年邁姊要找80歲弟 警方破門發現獨居男已成白骨

迎接振興券商機 台中餐廳送活龍蝦肥鴨任你選

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
迎接振興券商機，台中市阿秋大肥鵝餐廳推出持振興券消費，一次滿3千元就免費送活龍蝦1隻或阿秋小肥鴨半隻、一次滿5千元免費送活龍蝦2隻或阿秋小肥鴨1隻的興優惠活動。圖／阿秋大肥鵝餐廳提供
迎接振興券商機，台中市阿秋大肥鵝餐廳推出持振興券消費，一次滿3千元就免費送活龍蝦1隻或阿秋小肥鴨半隻、一次滿5千元免費送活龍蝦2隻或阿秋小肥鴨1隻的興優惠活動。圖／阿秋大肥鵝餐廳提供

疫情趨緩，為迎接振興券商機，台中市餐廳、女性內衣通路商紛推出優惠活動，阿秋大肥鵝餐廳甚至還推出滿千送千，以及滿3千、5千元就送活龍蝦和小肥鴨的活動，誘因十足。

阿秋大肥鵝餐廳人員指出，他們推出「買千送千」活動是，即日起至下個月31日到店消費，不限內用或外帶，滿1千元送1千元折價券、滿2千元送2千元，以此類推，消費多少就送多少現金抵用券，但抵用券限下次來店使用。

10月的第二波活動，則是鼓勵消費者持振興券到店消費，一次滿3千元就免費送活龍蝦1隻或阿秋小肥鴨半隻、一次滿5千元免費送活龍蝦2隻或阿秋小肥鴨1隻的興優惠活動，在此優惠下可以讓大家廣邀三五好友來店大吃一頓。旗艦店電話（04）22512966、健康店電話（04）22610999。

女性內衣通路商EASY SHOP 慶祝21周年慶，即日起至下個月11日，除了全店商品三重優惠外，還有眾多「應援好禮送」，例如即日起到EASY SHOP任一通路消費，就送限量周年慶紀念應援印花口罩，全台限量送完為止。參加著色比賽，消費就送圖畫紙，完成作品上傳EASY SHOP粉絲團活動專區就有機會獲得5千元內衣兌換券。

另外在官方粉絲團跟IG上還有21周年與你同慶AR濾鏡，只要上傳濾鏡圖片或影片就有機會獲得知名運動飲料一箱。其他優惠還有人氣商品指定款第二件1元、明星指定款1套880元、2套1500元，以及全店商品滿2500元限折300元，和全店商品滿3800元就贈柔棉內褲2件組或舒適透氣男上衣1件，送完為止。店家說，周年慶活動波段各門市可能有所不同，請依實際為主；服務專線：0800010388。

女性內衣通路商EASY SHOP 慶祝21周年慶，即日起推出多項優惠。圖／EASY SHOP提供
女性內衣通路商EASY SHOP 慶祝21周年慶，即日起推出多項優惠。圖／EASY SHOP提供

台中市

相關新聞

嘉義車站前「大白熊」口罩搭中秋 繡立體圖案吸睛

嘉義火車站前方廣場的「沉睡大白熊」，因疫情期間戴上口罩引發話題，雖首次戴上的款式被網友打趣稱「好像戴阿嬤大內褲」，之後陸...

嘉義新景點+1 斥資2200萬阿拔泉山步道預定10月落成

嘉義縣阿拔泉山風景優美、視野極佳，縣府文化觀光局去年向交通部觀光局提案爭取經費2200萬新建阿拔泉山稜線步道，縣府縣長翁...

連假第二天景點人潮湧現 阿里山遊樂區逾3千人入園

中秋連假第二天，嘉義縣各大景點人潮依舊，阿里山森林遊樂區湧入逾3000人，阿里山區住房率達9成；太平雲梯同樣累積破200...

「斗六門」圓環走過20年興衰 雲林縣斥資3800萬重建風采

雲林縣斗六市著名地標「斗六圓環」20年前改建成噴水池，但因水舞設施維護工作困難重重、年久失修，至今已停擺14年無法運轉，...

解決關仔嶺溫泉假日塞車問題 台南市府申請前瞻補助

為推動台南關仔嶺溫泉觀光，台南市政府將爭取前瞻計劃經費補助，拓寬國3連接關仔嶺的市道172線，市府表示，總經費1億620...

中秋防疫烤肉意願降 嘉市路邊少人烤

嘉義市政府宣布今年中秋連假期間，社團、社區的烤肉等活動禁止，家人烤肉則不限制，前晚及昨天民眾就有感「今年很少人烤肉！」原...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。