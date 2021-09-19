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嘉義車站前「大白熊」口罩搭中秋 繡立體圖案吸睛

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義火車站前方廣場的「沉睡大白熊」，已換過10幾款口罩。記者林伯驊／攝影
嘉義火車站前方廣場的「沉睡大白熊」，已換過10幾款口罩。記者林伯驊／攝影

嘉義火車站前方廣場的「沉睡大白熊」，因疫情期間戴上口罩引發話題，雖首次戴上的款式被網友打趣稱「好像戴阿嬤大內褲」，之後陸續換過10幾款，曾登上日本雅虎網站，市府在中秋連假期間，又幫換上應景口罩，繡上兩隻白熊打扮成嫦娥、玉兔，吸引經過旅客拿起手機拍照。

沉睡大白熊由嘉義在地藝術家莊信棠設計，連口罩也是，他說，設計讓大白熊與熊妹妹打扮成嫦娥、玉兔，扮演嫦娥的大白熊還手持月餅，並由鑫韋布莊裁縫設計者王瓊娥，以多層疊的貼布繡方式，讓兩隻雄的圖案更有立體感，遠觀美、近看細緻。

據了解，大白熊從去年2月間首度戴上口罩，當時款式為灰藍相間的迷彩圖樣，提醒民眾防疫，也象徵防疫如同作戰，但口罩尺寸較小，網友笑稱「大白熊戴上阿嬤內褲」、「 頭太大快要套不住了」，仍認為很有宣傳效果，後續大白熊去年國慶日戴過「國旗口罩」，東京奧運期間戴特製款有獎牌的口罩。

由於每次更換時間點皆是周五晚，莊信棠指出，因周六、日是嘉義火車站人潮最多的時段，周五晚讓口罩變身，周末回嘉義的旅客就有新驚喜。

市長黃敏惠說，2021年台灣設計展確定於12月23日在嘉市開幕，屆時大白熊也會全新現身，展現設計能量。

市府觀光新聞處指出，大白熊「口罩戴好戴滿」，透過藝術為身處疫情的民眾紓壓，此次中秋連續假期為三級警戒降為二級後的第1次連假，盼歸鄉的遊子、旅客看到戴上中秋口罩的大白熊，將會心一笑並持續做好防疫。

嘉義火車站前方廣場的地標「沉睡大白熊」，換上新的中秋節應景口罩。記者林伯驊／攝影
嘉義火車站前方廣場的地標「沉睡大白熊」，換上新的中秋節應景口罩。記者林伯驊／攝影

「沉睡大白熊」的中秋節應景口罩，圖案為大白熊與熊妹妹打扮成嫦娥、玉兔。記者林伯驊／攝影
「沉睡大白熊」的中秋節應景口罩，圖案為大白熊與熊妹妹打扮成嫦娥、玉兔。記者林伯驊／攝影

口罩 嘉義

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