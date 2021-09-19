解決關仔嶺溫泉假日塞車問題 台南市府申請前瞻補助

為推動台南關仔嶺溫泉觀光，台南市政府將爭取前瞻計劃經費補助，拓寬國3連接關仔嶺的市道172線，市府表示，總經費1億6200萬元，預計民國112年底完工，可解決關仔嶺每到假日周邊道路塞車的問題。

工務局表示，針對172線拓寬，營建署已經在8月31日完成現勘，而配合開發關仔嶺觀光，市政府並規劃周邊的景觀環境改善，目前正在進行中。

關仔嶺溫泉美食節每年9月展開，總是吸引大批遊客前往享受山間美食與泡湯樂趣；交通人潮大部分經由國道3號白河交流道，並銜接市道172線為主要交通路線。

工務局表示，通往關仔嶺的白河交流道銜接市道172線，寬度現為18公尺，惟往東行2公里後道路開始束縮至12公尺，雙向各只有一個車道，致使每逢觀光人潮於商圈路段常有交通壅塞情形，影響觀光發展。

工務局規畫推動市道172線交流道至仙大路瓶頸路段拓寬，拓寬路段長約1520公尺、計畫寬18公尺，概算所需經費約1億6200萬元(用地費約3200萬元、工程費約1億3000萬元)，

目前水土保持計畫已審查通過，今年底設計完成，待營建署核定經費後預計可於111年上半年開工，112年底前完工．

另外，為營造台南關仔嶺百年風華再現，工務局也獲得營建署前瞻建設計畫補助600萬元，將周邊道路環境做整體改善，目前已完成初步規畫，內容除了將道路兩側既有擋土牆牆面、集水井、路燈做清理及更新，也將進行172乙線多處彎道改善，提升行車安全性。