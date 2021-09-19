快訊

直播／蓮霧釋迦9成銷陸今突遭禁 陳吉仲對外說明

四叉貓驗抗體風波 羅一鈞分析這5人檢驗結果

聽新聞
test
0:00 / 0:00

解決關仔嶺溫泉假日塞車問題 台南市府申請前瞻補助

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市政府將申請前瞻計劃補助，拓寬關仔嶺周邊道路。圖／工務局提供
台南市政府將申請前瞻計劃補助，拓寬關仔嶺周邊道路。圖／工務局提供

為推動台南關仔嶺溫泉觀光，台南市政府將爭取前瞻計劃經費補助，拓寬國3連接關仔嶺的市道172線，市府表示，總經費1億6200萬元，預計民國112年底完工，可解決關仔嶺每到假日周邊道路塞車的問題。

工務局表示，針對172線拓寬，營建署已經在8月31日完成現勘，而配合開發關仔嶺觀光，市政府並規劃周邊的景觀環境改善，目前正在進行中。

關仔嶺溫泉美食節每年9月展開，總是吸引大批遊客前往享受山間美食與泡湯樂趣；交通人潮大部分經由國道3號白河交流道，並銜接市道172線為主要交通路線。

工務局表示，通往關仔嶺的白河交流道銜接市道172線，寬度現為18公尺，惟往東行2公里後道路開始束縮至12公尺，雙向各只有一個車道，致使每逢觀光人潮於商圈路段常有交通壅塞情形，影響觀光發展。

工務局規畫推動市道172線交流道至仙大路瓶頸路段拓寬，拓寬路段長約1520公尺、計畫寬18公尺，概算所需經費約1億6200萬元(用地費約3200萬元、工程費約1億3000萬元)，

目前水土保持計畫已審查通過，今年底設計完成，待營建署核定經費後預計可於111年上半年開工，112年底前完工．

另外，為營造台南關仔嶺百年風華再現，工務局也獲得營建署前瞻建設計畫補助600萬元，將周邊道路環境做整體改善，目前已完成初步規畫，內容除了將道路兩側既有擋土牆牆面、集水井、路燈做清理及更新，也將進行172乙線多處彎道改善，提升行車安全性。

而針對紅葉隧道及南寮路口意象，將重新打造迎賓節點，計畫中也將碧雲寺周邊停車鋪面更新，並把道路旁空隙地納入停車空間規畫。

台南市政府將申請前瞻計劃補助，拓寬關仔嶺周邊道路。圖／工務局提供
台南市政府將申請前瞻計劃補助，拓寬關仔嶺周邊道路。圖／工務局提供

白河 溫泉

延伸閱讀

921地震22周年 新北輔導紅單建物全解列、黃單僅剩12件

人都回來了！「俗女」劇加持白河轄區外客估今破5千

關子嶺溫泉美食節開跑 黃偉哲：防疫做得好玩樂沒煩惱

台南「俗女村」湧人車 關仔嶺溫泉美食節嚴陣以待

相關新聞

連假第二天景點人潮湧現 阿里山遊樂區逾3千人入園

中秋連假第二天，嘉義縣各大景點人潮依舊，阿里山森林遊樂區湧入逾3000人，阿里山區住房率達9成；太平雲梯同樣累積破200...

解決關仔嶺溫泉假日塞車問題 台南市府申請前瞻補助

為推動台南關仔嶺溫泉觀光，台南市政府將爭取前瞻計劃經費補助，拓寬國3連接關仔嶺的市道172線，市府表示，總經費1億620...

中秋防疫烤肉意願降 嘉市路邊少人烤

嘉義市政府宣布今年中秋連假期間，社團、社區的烤肉等活動禁止，家人烤肉則不限制，前晚及昨天民眾就有感「今年很少人烤肉！」原...

台南各景點迎來爆量人潮 伴手禮業者卻唉嘆不已

台南市區個觀光景點，迎來5月疫情以來，最爆量的人潮，今天各景點人潮明顯比昨天多出3到5成，但是伴手禮業者卻唉嘆，多數都是...

降級後首個秋節連假第2天 雲林未現壅塞車流

雲林縣今天豔陽高照，許多人利用中秋節連續假期第2天安排出遊，縣內知名景點綠色隧道及北港朝天宮，都出現比平時多超過5成的人...

人都回來了！「俗女」劇加持白河轄區外客估今破5千

秋節連假好天氣，民眾紛紛出遊，台南市白河警分局因「俗女養成記2」熱播，吸引大批遊客造訪後壁菁寮老街，還順道前往關子嶺山區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。