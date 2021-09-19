快訊

直播／蓮霧釋迦9成銷陸今突遭禁 陳吉仲對外說明

四叉貓驗抗體風波 羅一鈞分析這5人檢驗結果

聽新聞
test
0:00 / 0:00

連假第二天景點人潮湧現 阿里山遊樂區逾3千人入園

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
台灣高鐵嘉義站連假第二天仍湧入不少返鄉遊客。圖／台灣高鐵嘉義站提供
台灣高鐵嘉義站連假第二天仍湧入不少返鄉遊客。圖／台灣高鐵嘉義站提供

中秋連假第二天，嘉義縣各大景點人潮依舊，阿里山森林遊樂區湧入逾3000人，阿里山區住房率達9成；太平雲梯同樣累積破2000人入園，近年梅山泰興「萬鷺朝鳳」正夯，沿路賞鳥點車滿為患，在地村長透露，後天將達最高潮。

梅山太平雲梯昨天累積湧入約2300人，今天接近中午便湧入約1700人，停車場小客車共約116個車位，擠得水洩不通，遊客排隊進場；太平老街約60戶店家全部開門喜迎客，太平合作社經理張世昌預估，下午太平地區遊客數仍會持續增加。

阿里山森林遊樂區今天截至下午2點，湧入3043名遊客，飯店業者、嘉義縣旅館商業同業公會陳昆茂說，這兩天上山的多以散客為主，至今仍未見到遊覽車上山，商店街店家全數開門迎客，今明兩天是住房高峰期，住房率達9成，明天開始遊客將陸續下山烤肉或提前返鄉。

農曆8月中旬梅山泰興成千上萬的黃頭鷺聚集成「萬鷺朝鳳」，也吸引許多遊客慕名前往，太興村長簡慶輝說昨天上午開始縣道154、154-1就湧入不少車輛，許多遊客臨停路邊導致交通大堵塞。

簡慶輝說，今年遊客數較往年相去不遠，但近兩年因疫情關係，每日平均遊客數相較往年下降不少；今年黃頭鷺數量因較往年少約2成，但簡慶輝說，後天萬鷺朝鳳預計將達高潮，屆時將有十數萬隻黃頭鷺掠經鳳凰谷，推薦遊客可以選擇下午4至6時上山賞鳥。

農曆8月15日契子女會，相傳是媽祖繼子女團員「回娘家」的日子，新港奉天宮往年會煮湯圓讓信眾品嘗，今年疫情關係廟方將湯圓打包讓信眾帶回家，奉天宮從昨天便湧入大批信眾，今天上午更是將新港街頭擠得水洩不通。

嘉義縣梅山太平雲梯昨天開始便湧入許多遊客。圖／張世昌提供
嘉義縣梅山太平雲梯昨天開始便湧入許多遊客。圖／張世昌提供
嘉義縣梅山泰興「萬鷺朝鳳」吸引許多遊客駐足觀賞，太興村長簡慶輝推估後天將來到最高潮。圖／攝影師蘇家弘提供
嘉義縣梅山泰興「萬鷺朝鳳」吸引許多遊客駐足觀賞，太興村長簡慶輝推估後天將來到最高潮。圖／攝影師蘇家弘提供

阿里山 太平雲梯 湯圓

延伸閱讀

降級後首個秋節連假第2天 雲林未現壅塞車流

影／鎖定淡金、陽金公路車聚熱點 連假取締20件噪音車

連假首日4千人湧入綠島蘭嶼 台東知名景點人潮回流

中秋連假首日 高鐵嘉義站、布袋港湧現返鄉人潮

相關新聞

連假第二天景點人潮湧現 阿里山遊樂區逾3千人入園

中秋連假第二天，嘉義縣各大景點人潮依舊，阿里山森林遊樂區湧入逾3000人，阿里山區住房率達9成；太平雲梯同樣累積破200...

解決關仔嶺溫泉假日塞車問題 台南市府申請前瞻補助

為推動台南關仔嶺溫泉觀光，台南市政府將爭取前瞻計劃經費補助，拓寬國3連接關仔嶺的市道172線，市府表示，總經費1億620...

中秋防疫烤肉意願降 嘉市路邊少人烤

嘉義市政府宣布今年中秋連假期間，社團、社區的烤肉等活動禁止，家人烤肉則不限制，前晚及昨天民眾就有感「今年很少人烤肉！」原...

台南各景點迎來爆量人潮 伴手禮業者卻唉嘆不已

台南市區個觀光景點，迎來5月疫情以來，最爆量的人潮，今天各景點人潮明顯比昨天多出3到5成，但是伴手禮業者卻唉嘆，多數都是...

降級後首個秋節連假第2天 雲林未現壅塞車流

雲林縣今天豔陽高照，許多人利用中秋節連續假期第2天安排出遊，縣內知名景點綠色隧道及北港朝天宮，都出現比平時多超過5成的人...

人都回來了！「俗女」劇加持白河轄區外客估今破5千

秋節連假好天氣，民眾紛紛出遊，台南市白河警分局因「俗女養成記2」熱播，吸引大批遊客造訪後壁菁寮老街，還順道前往關子嶺山區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。