連假第二天景點人潮湧現 阿里山遊樂區逾3千人入園

中秋連假第二天，嘉義縣各大景點人潮依舊，阿里山森林遊樂區湧入逾3000人，阿里山區住房率達9成；太平雲梯同樣累積破2000人入園，近年梅山泰興「萬鷺朝鳳」正夯，沿路賞鳥點車滿為患，在地村長透露，後天將達最高潮。

梅山太平雲梯昨天累積湧入約2300人，今天接近中午便湧入約1700人，停車場小客車共約116個車位，擠得水洩不通，遊客排隊進場；太平老街約60戶店家全部開門喜迎客，太平合作社經理張世昌預估，下午太平地區遊客數仍會持續增加。

阿里山森林遊樂區今天截至下午2點，湧入3043名遊客，飯店業者、嘉義縣旅館商業同業公會陳昆茂說，這兩天上山的多以散客為主，至今仍未見到遊覽車上山，商店街店家全數開門迎客，今明兩天是住房高峰期，住房率達9成，明天開始遊客將陸續下山烤肉或提前返鄉。

農曆8月中旬梅山泰興成千上萬的黃頭鷺聚集成「萬鷺朝鳳」，也吸引許多遊客慕名前往，太興村長簡慶輝說昨天上午開始縣道154、154-1就湧入不少車輛，許多遊客臨停路邊導致交通大堵塞。

簡慶輝說，今年遊客數較往年相去不遠，但近兩年因疫情關係，每日平均遊客數相較往年下降不少；今年黃頭鷺數量因較往年少約2成，但簡慶輝說，後天萬鷺朝鳳預計將達高潮，屆時將有十數萬隻黃頭鷺掠經鳳凰谷，推薦遊客可以選擇下午4至6時上山賞鳥。