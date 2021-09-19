中秋防疫烤肉意願降 嘉市路邊少人烤

嘉義市政府宣布今年中秋連假期間，社團、社區的烤肉等活動禁止，家人烤肉則不限制，前晚及昨天民眾就有感「今年很少人烤肉！」原本每年路邊常見騎樓聚集烤肉，今年幾乎不見，相對冷清許多；市警局一、二分局目前尚未有發現烤肉違反防疫規定、開出告發單。

據了解，市府雖表示禁大型烤肉等中秋活動，仍以「違反防疫規定」例如戶外未戴口罩，才能依法開單告發，市府衛生局便通知警方，若發現民眾在家戶外的騎樓、遮雨棚烤肉，被檢舉未戴口罩，員警應先勸導戴口罩，要吃東西則拿回室內。

衛生局也告知警方，中央疫情指揮中心沒有相關禁「烤肉」的規範，舉發容易產生爭議，假使民眾被勸導不聽，才進一步舉發，以勸導為主。

由於前天晚間起，已進入以往中秋烤肉高峰期，不過嘉市警一分局、二分局皆表示，前晚、昨天沒有接獲烤肉引發的防疫爭議，尚未開出舉發單，但18日至20日夜間，都有與消防局稽查煙火，進行聯合勤務。

市府一名官員也說，「今年烤肉情形很冷清」，往年走在路上就聞到烤肉味，路邊店面的騎樓，都擺1個又1個烤肉架，但今年真的消失看不到，烤肉意願降低，顯示防疫觀念進步許多。

據透露，臉書粉專綠豆嘉義人這幾天收到的私訊，很多網友詢問「某某地方可以烤肉嗎？」小編都回覆「可在自家庭院烤肉，但人來人往地方就不適合」，實際烤肉的民眾減少很多。