快訊

直播／蓮霧釋迦9成銷陸今突遭禁 陳吉仲對外說明

四叉貓驗抗體風波 羅一鈞分析這5人檢驗結果

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中秋防疫烤肉意願降 嘉市路邊少人烤

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉市警方中秋連假期間，夜間都有相關稽查勤務。記者林伯驊／翻攝
嘉市警方中秋連假期間，夜間都有相關稽查勤務。記者林伯驊／翻攝

嘉義市政府宣布今年中秋連假期間，社團、社區的烤肉等活動禁止，家人烤肉則不限制，前晚及昨天民眾就有感「今年很少人烤肉！」原本每年路邊常見騎樓聚集烤肉，今年幾乎不見，相對冷清許多；市警局一、二分局目前尚未有發現烤肉違反防疫規定、開出告發單。

據了解，市府雖表示禁大型烤肉等中秋活動，仍以「違反防疫規定」例如戶外未戴口罩，才能依法開單告發，市府衛生局便通知警方，若發現民眾在家戶外的騎樓、遮雨棚烤肉，被檢舉未戴口罩，員警應先勸導戴口罩，要吃東西則拿回室內。

衛生局也告知警方，中央疫情指揮中心沒有相關禁「烤肉」的規範，舉發容易產生爭議，假使民眾被勸導不聽，才進一步舉發，以勸導為主。

由於前天晚間起，已進入以往中秋烤肉高峰期，不過嘉市警一分局、二分局皆表示，前晚、昨天沒有接獲烤肉引發的防疫爭議，尚未開出舉發單，但18日至20日夜間，都有與消防局稽查煙火，進行聯合勤務。

市府一名官員也說，「今年烤肉情形很冷清」，往年走在路上就聞到烤肉味，路邊店面的騎樓，都擺1個又1個烤肉架，但今年真的消失看不到，烤肉意願降低，顯示防疫觀念進步許多。

據透露，臉書粉專綠豆嘉義人這幾天收到的私訊，很多網友詢問「某某地方可以烤肉嗎？」小編都回覆「可在自家庭院烤肉，但人來人往地方就不適合」，實際烤肉的民眾減少很多。

烤肉 衛生局 口罩

延伸閱讀

烤肉最討厭食材是哪種？多人點名「豆干」 行家曝處理妙方

請看過來！中秋烤肉 使用瓦斯卡式爐應遠離熱源

北市府籲中秋聚餐須防疫 離桌敬酒最高罰30萬元

中秋節除了烤肉、吃月餅，還有「這四個」你不知道的應景習俗！

相關新聞

連假第二天景點人潮湧現 阿里山遊樂區逾3千人入園

中秋連假第二天，嘉義縣各大景點人潮依舊，阿里山森林遊樂區湧入逾3000人，阿里山區住房率達9成；太平雲梯同樣累積破200...

解決關仔嶺溫泉假日塞車問題 台南市府申請前瞻補助

為推動台南關仔嶺溫泉觀光，台南市政府將爭取前瞻計劃經費補助，拓寬國3連接關仔嶺的市道172線，市府表示，總經費1億620...

中秋防疫烤肉意願降 嘉市路邊少人烤

嘉義市政府宣布今年中秋連假期間，社團、社區的烤肉等活動禁止，家人烤肉則不限制，前晚及昨天民眾就有感「今年很少人烤肉！」原...

台南各景點迎來爆量人潮 伴手禮業者卻唉嘆不已

台南市區個觀光景點，迎來5月疫情以來，最爆量的人潮，今天各景點人潮明顯比昨天多出3到5成，但是伴手禮業者卻唉嘆，多數都是...

降級後首個秋節連假第2天 雲林未現壅塞車流

雲林縣今天豔陽高照，許多人利用中秋節連續假期第2天安排出遊，縣內知名景點綠色隧道及北港朝天宮，都出現比平時多超過5成的人...

人都回來了！「俗女」劇加持白河轄區外客估今破5千

秋節連假好天氣，民眾紛紛出遊，台南市白河警分局因「俗女養成記2」熱播，吸引大批遊客造訪後壁菁寮老街，還順道前往關子嶺山區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。