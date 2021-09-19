山上花園水道博物館中午破千人 疫情解封後創新高

擺脫疫人潮低潮，台南山上花園水道博物館中秋連假遊客暴增，今天中午入園人次已破千人，也創下疫情解封以來最多人。

山上花園水道博物館說，今年民眾整體出遊意願，受到疫情影響，年初時，假日都還有約3000人，5月中旬配合防疫等級提升封園，到7月份重新開園，到園人數已明顯減少，假日平均人數都在200人以下，還一度僅剩下十位數，只能以一個「慘」字形容。

「最壞時刻已過去！」台南市政府文化局指出，隨著疫情趨緩，近日在市長黃偉哲帶頭行銷，包括俗女養成記、斯卡羅等戲劇加持下，台南市出現久違的觀光人潮，且逐步擴散到山區，最近曾文溪畔田根仔草盛開，也讓山區觀光再注入活力。