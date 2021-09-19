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台南各景點迎來爆量人潮 伴手禮業者卻唉嘆不已

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南國華商圈內著名的阿松割包前面滿滿排隊人潮。記者修瑞瑩／攝影
台南國華商圈內著名的阿松割包前面滿滿排隊人潮。記者修瑞瑩／攝影

台南市區個觀光景點，迎來5月疫情以來，最爆量的人潮，今天各景點人潮明顯比昨天多出3到5成，但是伴手禮業者卻唉嘆，多數都是在地人或返鄉人潮，真正的觀光客不多，買伴手禮的人比以往連假少了很多，知名的國華商圈，人潮也相當多，但是金德春捲表示，跟以往連假還是不能相比，業績大概少了1/3。

今天是中秋連假第2天，昨天不少人還在返鄉的路途中，今天許多人都趁著連假到各個景點遊玩，台南市知名的小吃集中點國華商圈，人潮滿滿，因為沒有辦法讓大車進入，只有行人與機車，但是仍然塞到車子過不去。

國華街業者表示，人潮比昨天大概多了3到5成，是5月疫情以來人潮最多的一天，「總算有恢復點過去的樣子」，但是知名的金得春捲表示，雖然人潮看起來不少，與往年的假期相比，還是差很多，業績大概差了1/3。也有業者表示，因為很多攤都沒有開放內用，業績還是跟以前不能比。

而通往安平景區的安平路上，各家知名小吃業者，門口都排著長長的人龍，像是周氏蝦捲、文章牛肉湯、王氏魚皮等，安平老街裡面，人潮也是不少，但是伴手禮業者卻唉嘆，「逛的人多，買的人少啦！」

伴手禮業者表示，老街裡面人潮雖然不少，但是觀光客卻不多，大部分是返鄉或者是在地人，頂多來吃個東西逛一逛，買伴手禮的人不多，可以看得出來目前疫情雖然獲得控制，但是大家出遊的意願還是不高，頂多是返鄉過節，出門玩的人卻不多。

台南國華商圈內的小吃業者不少都不願意開放內用。記者修瑞瑩／攝影
台南國華商圈內的小吃業者不少都不願意開放內用。記者修瑞瑩／攝影
台南安平老街內逛街人潮不少。記者修瑞瑩／攝影
台南安平老街內逛街人潮不少。記者修瑞瑩／攝影
台南國華商圈內人潮滿滿。記者修瑞瑩／攝影
台南國華商圈內人潮滿滿。記者修瑞瑩／攝影
台南安平區周氏蝦捲前排滿人潮。記者修瑞瑩／攝影
台南安平區周氏蝦捲前排滿人潮。記者修瑞瑩／攝影

伴手禮 連假 疫情

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