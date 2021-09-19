降級後首個秋節連假第2天 雲林未現壅塞車流

雲林縣今天豔陽高照，許多人利用中秋節連續假期第2天安排出遊，縣內知名景點綠色隧道及北港朝天宮，都出現比平時多超過5成的人潮和車流，主題樂園劍湖山世界入園人數也比平時假日成長5成。雖說國內疫情目前有緩和趨勢，不過各觀光景點仍採取高規格防疫措施迎客，預估這波出遊高峰會持續到明天，民眾若有外出除要注意行車安全，也別忘記落實個人防疫。

縣警局交通隊表示，針對連假第2天的交通情況，至今天上午止，轄內國道1號、國道3號交流道及系統交流道等，今日無管制措施，目前車流順暢，民眾可安心通行。

另台78線、台61線快速道路及，台1線、台1丁線、台3線、台17線、台19線等重要聯外道路均順暢；古坑綠色隧道、劍湖山遊樂園、西螺大橋、北港觀光大橋等重要觀光景點及風景區等，目前未出現人潮，周邊道路車流順暢；主要車站斗六、斗南火車站，高鐵雲林站及客運轉運站周邊道路均順暢。

此次是疫情警戒降至2級後的首個連假，警方在各重要景點及路口實施交通疏導，北港朝天宮前商圈今天上午陸續湧進人潮，也有不少信眾把握假期到廟內參拜祈福，不過即便信眾回升，廟方仍採「龍門進、虎門出」、簡訊實聯制、量體溫及酒精手部消毒等防疫管制措施。