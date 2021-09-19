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降級後首個秋節連假第2天 雲林未現壅塞車流

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣主題樂園劍湖山世界今天入園人數比平時假日成長5成。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣主題樂園劍湖山世界今天入園人數比平時假日成長5成。記者陳苡葳／翻攝

雲林縣今天豔陽高照，許多人利用中秋節連續假期第2天安排出遊，縣內知名景點綠色隧道及北港朝天宮，都出現比平時多超過5成的人潮和車流，主題樂園劍湖山世界入園人數也比平時假日成長5成。雖說國內疫情目前有緩和趨勢，不過各觀光景點仍採取高規格防疫措施迎客，預估這波出遊高峰會持續到明天，民眾若有外出除要注意行車安全，也別忘記落實個人防疫。

縣警局交通隊表示，針對連假第2天的交通情況，至今天上午止，轄內國道1號、國道3號交流道及系統交流道等，今日無管制措施，目前車流順暢，民眾可安心通行。

另台78線、台61線快速道路及，台1線、台1丁線、台3線、台17線、台19線等重要聯外道路均順暢；古坑綠色隧道、劍湖山遊樂園、西螺大橋、北港觀光大橋等重要觀光景點及風景區等，目前未出現人潮，周邊道路車流順暢；主要車站斗六、斗南火車站，高鐵雲林站及客運轉運站周邊道路均順暢。

此次是疫情警戒降至2級後的首個連假，警方在各重要景點及路口實施交通疏導，北港朝天宮前商圈今天上午陸續湧進人潮，也有不少信眾把握假期到廟內參拜祈福，不過即便信眾回升，廟方仍採「龍門進、虎門出」、簡訊實聯制、量體溫及酒精手部消毒等防疫管制措施。

劍湖山世界則在中秋連假限定推出台灣唯一超激渦輪「大碗公」、亞洲第一水上巨霸「龍捲風」，及適合親子打水戰的「大船塢」，讓遊客下水體驗消暑趣；另加碼推出19歲以下門票199元優惠，或持今年7、8月和9、10月紙本統一發票號碼中有9，及9月生日的壽星，皆可享最低門票優惠299元。

雲林縣內知名景點綠色隧道周邊道路目前停滿汽車，已有不少家庭及親子到此逛市集，不過整體交通仍平穩順暢。記者陳苡葳／攝影
雲林縣內知名景點綠色隧道周邊道路目前停滿汽車，已有不少家庭及親子到此逛市集，不過整體交通仍平穩順暢。記者陳苡葳／攝影
雲林縣今天豔陽高照，有不少遊客是為了劍湖山世界裡的遊水設施而來。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣今天豔陽高照，有不少遊客是為了劍湖山世界裡的遊水設施而來。記者陳苡葳／翻攝
今年中秋連續假期是國內疫情警戒降至2級後的首個連假，假期第2天上午，雲林縣各重要路段雖陸續出現車流，不過未有壅塞情形。記者陳苡葳／攝影
今年中秋連續假期是國內疫情警戒降至2級後的首個連假，假期第2天上午，雲林縣各重要路段雖陸續出現車流，不過未有壅塞情形。記者陳苡葳／攝影

北港朝天宮 連假 中秋節

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