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人都回來了！「俗女」劇加持白河轄區外客估今破5千

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
中秋連假，台南白河仙草通往關子嶺山區車流不歇。圖／警方提供
中秋連假，台南白河仙草通往關子嶺山區車流不歇。圖／警方提供

中秋連假好天氣，民眾紛紛出遊，台南市白河警分局因「俗女養成記2」熱播，吸引大批遊客造訪後壁菁寮老街，還順道前往關子嶺山區泡湯，商家也笑說「人都跑出來了！」警方估計昨遊客逾5000人，今中午已達3000人，估計人潮將更多。

後壁菁寮老街因「俗女養成記2」再度成為熱門景點，隨著近日收視率飆升討論話題高，日來吸引遊客來造訪，中秋連假人氣強強滾，白河警分局警員犧牲假日，更出動大批警力維持交通相當辛苦。

警方說，昨約有5000人前來遊玩，今上午10時估計已達2000人，中午人潮不減，估計超過3000人，關子嶺風景區的崁頂福安宮、水火同源、嶺頂公園等景點，人潮平穩，預估下午起還有另一波人潮，可望比昨天5000人還多。

而白河關子嶺風景區景色優美，許多遊客來菁寮老街，不少人上山泡湯，白河區仙草段甕仔雞美食遠近馳名，因應疫情紓緩並可內用，中午也湧入大批車潮，土雞城老闆笑說「人都跑出來了！」各間土雞城幾乎客滿一位難求。

白河警方說，針對後壁菁寮老街南84、南82線路段，全天候派員交通疏導管制，避免違規停車影響人車安全通行；另172線仙草段商店街路段，警方也於11時起也派員與南93線及仙大路口實施燈控，已初步紓解車流；並利用高速公路及白河交流道等5處CMS交通資訊面版提醒相關道路資訊。

「俗女養成記2」熱播，秋節連假吸引大批遊客造訪後壁菁寮老街。圖／警方提供
「俗女養成記2」熱播，秋節連假吸引大批遊客造訪後壁菁寮老街。圖／警方提供

白河 老街 連假

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