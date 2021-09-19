人都回來了！「俗女」劇加持白河轄區外客估今破5千

中秋連假好天氣，民眾紛紛出遊，台南市白河警分局因「俗女養成記2」熱播，吸引大批遊客造訪後壁菁寮老街，還順道前往關子嶺山區泡湯，商家也笑說「人都跑出來了！」警方估計昨遊客逾5000人，今中午已達3000人，估計人潮將更多。

後壁菁寮老街因「俗女養成記2」再度成為熱門景點，隨著近日收視率飆升討論話題高，日來吸引遊客來造訪，中秋連假人氣強強滾，白河警分局警員犧牲假日，更出動大批警力維持交通相當辛苦。

警方說，昨約有5000人前來遊玩，今上午10時估計已達2000人，中午人潮不減，估計超過3000人，關子嶺風景區的崁頂福安宮、水火同源、嶺頂公園等景點，人潮平穩，預估下午起還有另一波人潮，可望比昨天5000人還多。

而白河關子嶺風景區景色優美，許多遊客來菁寮老街，不少人上山泡湯，白河區仙草段甕仔雞美食遠近馳名，因應疫情紓緩並可內用，中午也湧入大批車潮，土雞城老闆笑說「人都跑出來了！」各間土雞城幾乎客滿一位難求。