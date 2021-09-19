台南中秋連假現返鄉潮 交通局加強疏導

台南市政府交通局統計今年中秋連假首日旅運情形，昨天搭乘雙鐵及國道客運返鄉人潮為1萬9255人次，經國道南返進入台南的車流突破12萬車次，較6月端午連假首日明顯增加。

市府在今年6月的端午節連假開始前，呼籲旅居北部的市民配合COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫暫時不要返鄉，因此返鄉的人流與車流較去年同期降低不少，這次中秋節連假疫情趨緩，不少旅外市民把握機會返鄉過節。

交通局長王銘德表示，經統計昨天搭乘台鐵到台南的旅客約3200人次，高鐵約1萬2000人次，國道客運約4055人次，共計1萬9255人次；另經國道1號南返約8萬2562車次，經國道3號南返約4萬0361車次。

依交通局的統計資料，今年6月12日的端午連假首日，搭乘雙鐵及國道客運返回台南的旅客僅約1655人次，經國道南下進入台南市的車流量也僅約6萬3578車次，昨天的中秋連假首日，人流與車流都明顯增加。

王銘德指出，交通局昨天於大台南智慧交通中心全程監看各主要道路及觀光景點周邊交通狀況，因國道1號北上仁德到大灣路段車多，交流道周邊道路及市區往返交流道如小東路、東門路於上下午均出現較多車流情形，其餘道路及觀光景點周邊路況大致順暢。

他說，交通中心利用即時交通資訊網等系統，將即時交通資訊發送給用路人參考，並與警察局交通大隊保持密切聯繫，因應各道路車流狀況即時調整號誌控制，並引導替代道路，維持道路車流順暢及交通秩序。

王銘德表示，預期連假期間出遊人潮與車潮增加，民眾可預先規劃行駛路線，避開可能壅塞路段，搭乘大眾運輸應遵循防疫作為，做好實聯制、全程配戴口罩、保持社交安全距離，並減少不必要移動與活動。