北市府籲中秋聚餐須防疫 離桌敬酒最高罰30萬元

中秋節為團聚節日，台北市衛生局今天提醒，民眾外出聚餐時除飲食外應全程戴口罩，且不得離桌進行敬酒等社交互動；業者應落實顧客用餐管理等防疫措施，違者最高可罰30萬元。

正值中秋節連假，台北市衛生局表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫沒有假期，餐飲業場所應持續落實5大面向防疫措施，包含員工健康管理、應佩戴口罩並加強防疫教育訓練、場所環境清潔消毒、顧客用餐管理、出現確診病例時配合疫調。

衛生局指出，外出用餐民眾應主動配合上述防疫措施，且除飲食外應全程戴口罩，宴席期間不得離桌進行敬酒、敬茶等社交互動，若經查獲違規將依傳染病防治法與業者一同被開罰。

衛生局舉例，若餐飲場所未保持1.5公尺間距或使用隔板，將裁處新台幣3000元以上、1萬5000元以下罰鍰；若出現離桌進行敬酒等社交互動，可裁處6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

衛生局提醒，餐飲業者應持續遵守「臺北市餐飲業防疫管理措施」，民眾也應持續落實勤洗手、咳嗽禮節等良好個人衛生習慣，外出用餐挑選有適當用餐距離、隔板等防疫措施的店家，或採外帶方式。

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