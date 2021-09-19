快訊

本土+1、境外+11、死亡增1例！ 案16227媽媽也染疫

26歲國立大學研究生騎車突昏迷 母淚訴：6天前曾打高端

北市府籲中秋聚餐須防疫 離桌敬酒最高罰30萬元

中央社 / 台北19日電

中秋節為團聚節日，台北市衛生局今天提醒，民眾外出聚餐時除飲食外應全程戴口罩，且不得離桌進行敬酒等社交互動；業者應落實顧客用餐管理等防疫措施，違者最高可罰30萬元。

正值中秋節連假，台北市衛生局表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫沒有假期，餐飲業場所應持續落實5大面向防疫措施，包含員工健康管理、應佩戴口罩並加強防疫教育訓練、場所環境清潔消毒、顧客用餐管理、出現確診病例時配合疫調。

衛生局指出，外出用餐民眾應主動配合上述防疫措施，且除飲食外應全程戴口罩，宴席期間不得離桌進行敬酒、敬茶等社交互動，若經查獲違規將依傳染病防治法與業者一同被開罰。

衛生局舉例，若餐飲場所未保持1.5公尺間距或使用隔板，將裁處新台幣3000元以上、1萬5000元以下罰鍰；若出現離桌進行敬酒等社交互動，可裁處6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

衛生局提醒，餐飲業者應持續遵守「臺北市餐飲業防疫管理措施」，民眾也應持續落實勤洗手、咳嗽禮節等良好個人衛生習慣，外出用餐挑選有適當用餐距離、隔板等防疫措施的店家，或採外帶方式。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

衛生局 中秋節 口罩

延伸閱讀

蔡英文畫柚子過中秋 有貓也有狗

中秋與家人出外用餐仍需隔板保持間距 違者最高處30萬

結合當地特產 淡水忠山社區開發新菜色「桂花爌肉」

影／中社花市中秋禁烤肉入園數創新低少8成 紅黃花海吸人氣

相關新聞

賞月熱點放煙火 台南連開2罰單

中秋連假，台南警方陸海空出擊取締危駕、改裝車及深夜飆車，安平觀夕平台飆車族呼嘯而過，影響安寧及遊客安全，警方前夜起與近海...

台南各景點迎來爆量人潮 伴手禮業者卻唉嘆不已

台南市區個觀光景點，迎來5月疫情以來，最爆量的人潮，今天各景點人潮明顯比昨天多出3到5成，但是伴手禮業者卻唉嘆，多數都是...

降級後首個秋節連假第2天 雲林未現壅塞車流

雲林縣今天豔陽高照，許多人利用中秋節連續假期第2天安排出遊，縣內知名景點綠色隧道及北港朝天宮，都出現比平時多超過5成的人...

人都回來了！「俗女」劇加持白河轄區外客估今破5千

秋節連假好天氣，民眾紛紛出遊，台南市白河警分局因「俗女養成記2」熱播，吸引大批遊客造訪後壁菁寮老街，還順道前往關子嶺山區...

「看不見的建設」 台南柳營汙水下水道第三標竣工

台南市政府積極推動汙水下水道建設，柳營區汙水下水道系統東新營分區分支管網及用戶接管工程「第三標」已在9月竣工，居民居住生...

完美比例媽祖金尊！ 虎尾持法媽祖宮秋祭首「亮像」

雲林縣虎尾持法媽祖宮明天舉行一年一度「秋之祭典」，典禮除有謝王祀宴，也將亮像現今國內難得一見的明朝媽祖金尊「仁濟天后」順...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。