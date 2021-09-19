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「看不見的建設」 台南柳營汙水下水道第三標竣工

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南市柳營區汙水下水道系統東新營分區分支管網及用戶接管工程第三標9月竣工，居民居住生活品質可望提升。圖／台南市政府水利局提供
台南市柳營區汙水下水道系統東新營分區分支管網及用戶接管工程第三標9月竣工，居民居住生活品質可望提升。圖／台南市政府水利局提供

台南市政府積極推動汙水下水道建設，柳營區汙水下水道系統東新營分區分支管網及用戶接管工程「第三標」已在9月竣工，居民居住生活品質可望提升。

台南市政府水利局說，東新營分區汙水下水道工程「第一標」及「第二標」工程，分別於去年8月及今年2月完工。柳營區汙水下水道系統東新營分區分支管網及用戶接管工程「第三標」工程，主要範圍為新營區東學路以北、長榮路以南、縱貫鐵路以西、民族路330巷及義和街以東所圍區域。

而用戶接管收集的汙水將匯流至由新營區東興路、東興八街、東安街、東泰路、東仁街所埋設分支管中。並銜接至柳營主幹管第一標既設人孔，再匯入柳營水資中心處理後排放至柳營急水溪，在施工人員克服萬難趕工已在9月竣工，該工程已辦理用戶接管1571戶，連接管長度約1萬1473公尺，預計可收集800CMD汙水量。

台南市長黃偉哲表示，汙水下水道系統健全與否代表國家是否為「已開發國家」重要指標，未來新營地區汙水下水道系統工程建設完成後，將可提升新營地區居住環境衛生，保障市民擁有高品質生活環境與乾淨的河川水質

水質 長榮 黃偉哲

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