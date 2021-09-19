「看不見的建設」 台南柳營汙水下水道第三標竣工

台南市政府積極推動汙水下水道建設，柳營區汙水下水道系統東新營分區分支管網及用戶接管工程「第三標」已在9月竣工，居民居住生活品質可望提升。

台南市政府水利局說，東新營分區汙水下水道工程「第一標」及「第二標」工程，分別於去年8月及今年2月完工。柳營區汙水下水道系統東新營分區分支管網及用戶接管工程「第三標」工程，主要範圍為新營區東學路以北、長榮路以南、縱貫鐵路以西、民族路330巷及義和街以東所圍區域。

而用戶接管收集的汙水將匯流至由新營區東興路、東興八街、東安街、東泰路、東仁街所埋設分支管中。並銜接至柳營主幹管第一標既設人孔，再匯入柳營水資中心處理後排放至柳營急水溪，在施工人員克服萬難趕工已在9月竣工，該工程已辦理用戶接管1571戶，連接管長度約1萬1473公尺，預計可收集800CMD汙水量。

台南市長黃偉哲表示，汙水下水道系統健全與否代表國家是否為「已開發國家」重要指標，未來新營地區汙水下水道系統工程建設完成後，將可提升新營地區居住環境衛生，保障市民擁有高品質生活環境與乾淨的河川水質。