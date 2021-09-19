完美比例媽祖金尊！ 虎尾持法媽祖宮秋祭首「亮像」
雲林縣虎尾持法媽祖宮明天舉行一年一度「秋之祭典」，典禮除有謝王祀宴，也將亮像現今國內難得一見的明朝媽祖金尊「仁濟天后」順濟娘，廟方說，這尊媽祖是當地一名台商去年奉獻給廟方珍藏，執事人員明天上午10點將恭請入廟，供信眾朝拜祈福，但今年僅有這次機會可感受這尊媽祖神威，典禮結束後將繼續珍藏供奉，預計隔年秋之祭典才會再次亮像。
虎尾持法媽祖宮管理委員會委員廖育輝說，這尊明朝媽祖金尊，是一名台商10多年前從大陸請回台灣，因他認為古物有靈，且與媽祖緣分極深，因此去年決定將收藏已久的神像，奉獻給長年信仰的持法媽祖宮。
廖育輝表示，根據文史資料比對追溯，媽祖金尊的雕工精細，其技法及8吋8的尊身比例，雖然小小一尊，但具相當顯眼的識別度，加上神座後整尊高約1尺，整體比例幾近完美，有極大可能就是明朝媽祖。
廖育輝說，包括媽祖金尊的頭部、領項等，都可看見傳統中帶有年輕感，法像莊嚴而秀麗、圓潤飽滿，且頭戴的「九龍晉賢冠」獨特罕見，衣襟刻工精緻，講究細節、沒有太多贅述的技藝，不僅凸顯絕技水準，也將當代特色呈現淋漓盡致，研判在當時應是由官員供奉，或供奉在官方認可的廟。
廟方表示，國內疫情尚未停歇，明天上午執事人員將恭請明朝媽祖亮像賜福、為蒼生消災，祈求疫情早日平息，下午則自順濟殿恭請王爺入廟，並設宴擺席感謝王爺與眾神守護地方。
廟方說，明朝媽祖金尊在秋祭典禮結束後，會再珍藏供奉，下次亮相時間可能是明年此時，歡迎信眾把握今年唯一一次機會，到廟內參拜祈福。持法媽祖宮全年開放參拜，時間為上午7點至晚上7點，景觀文化園區則於春節期間開放。
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