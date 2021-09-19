快訊

避免將農藥吃下肚 專家公認一招最能徹底洗淨蔬果

中秋第2天車流驚人 合歡山4大停車場一早全停滿

完美比例媽祖金尊！ 虎尾持法媽祖宮秋祭首「亮像」

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林虎尾一名台商去年奉獻自己收藏多年的明朝媽祖金尊給持法媽祖宮，其雕工相當精細，法像莊嚴秀麗，明天將在秋之祭典中首次亮像。圖／虎尾持法媽祖宮提供
雲林虎尾一名台商去年奉獻自己收藏多年的明朝媽祖金尊給持法媽祖宮，其雕工相當精細，法像莊嚴秀麗，明天將在秋之祭典中首次亮像。圖／虎尾持法媽祖宮提供

雲林縣虎尾持法媽祖宮明天舉行一年一度「秋之祭典」，典禮除有謝王祀宴，也將亮像現今國內難得一見的明朝媽祖金尊「仁濟天后」順濟娘，廟方說，這尊媽祖是當地一名台商去年奉獻給廟方珍藏，執事人員明天上午10點將恭請入廟，供信眾朝拜祈福，但今年僅有這次機會可感受這尊媽祖神威，典禮結束後將繼續珍藏供奉，預計隔年秋之祭典才會再次亮像。

虎尾持法媽祖宮管理委員會委員廖育輝說，這尊明朝媽祖金尊，是一名台商10多年前從大陸請回台灣，因他認為古物有靈，且與媽祖緣分極深，因此去年決定將收藏已久的神像，奉獻給長年信仰的持法媽祖宮。

廖育輝表示，根據文史資料比對追溯，媽祖金尊的雕工精細，其技法及8吋8的尊身比例，雖然小小一尊，但具相當顯眼的識別度，加上神座後整尊高約1尺，整體比例幾近完美，有極大可能就是明朝媽祖。

廖育輝說，包括媽祖金尊的頭部、領項等，都可看見傳統中帶有年輕感，法像莊嚴而秀麗、圓潤飽滿，且頭戴的「九龍晉賢冠」獨特罕見，衣襟刻工精緻，講究細節、沒有太多贅述的技藝，不僅凸顯絕技水準，也將當代特色呈現淋漓盡致，研判在當時應是由官員供奉，或供奉在官方認可的廟。

廟方表示，國內疫情尚未停歇，明天上午執事人員將恭請明朝媽祖亮像賜福、為蒼生消災，祈求疫情早日平息，下午則自順濟殿恭請王爺入廟，並設宴擺席感謝王爺與眾神守護地方。

廟方說，明朝媽祖金尊在秋祭典禮結束後，會再珍藏供奉，下次亮相時間可能是明年此時，歡迎信眾把握今年唯一一次機會，到廟內參拜祈福。持法媽祖宮全年開放參拜，時間為上午7點至晚上7點，景觀文化園區則於春節期間開放。

雲林縣虎尾持法媽祖宮「秋之祭典」，明天上午恭請明朝媽祖金尊「仁濟天后」順濟娘至廟內供信眾朝拜祈福，下午則舉行謝王祀宴古儀。圖／虎尾持法媽祖宮提供
雲林縣虎尾持法媽祖宮「秋之祭典」，明天上午恭請明朝媽祖金尊「仁濟天后」順濟娘至廟內供信眾朝拜祈福，下午則舉行謝王祀宴古儀。圖／虎尾持法媽祖宮提供
雲林縣虎尾持法媽祖宮明天舉行「秋之祭典」，典禮除有謝王祀宴，也將亮像現今國內難得一見的明朝媽祖金尊「仁濟天后」順濟娘。記者陳苡葳／攝影
雲林縣虎尾持法媽祖宮明天舉行「秋之祭典」，典禮除有謝王祀宴，也將亮像現今國內難得一見的明朝媽祖金尊「仁濟天后」順濟娘。記者陳苡葳／攝影

媽祖 疫情 台商

延伸閱讀

直搗「主席故鄉」豐原慈濟宮拜拜 卓伯源明約里長座談

中秋連假媽祖也搶著「回娘家」 朝天宮小型進香大增

陳亭妃演媽祖合法、盧秀燕卻被罰？NCC：視播出內容而定

立委陳亭妃演《新台灣奇案》扮媽祖 造型首度曝光

相關新聞

賞月熱點放煙火 台南連開2罰單

中秋連假，台南警方陸海空出擊取締危駕、改裝車及深夜飆車，安平觀夕平台飆車族呼嘯而過，影響安寧及遊客安全，警方前夜起與近海...

完美比例媽祖金尊！ 虎尾持法媽祖宮秋祭首「亮像」

雲林縣虎尾持法媽祖宮明天舉行一年一度「秋之祭典」，典禮除有謝王祀宴，也將亮像現今國內難得一見的明朝媽祖金尊「仁濟天后」順...

影／中社花市中秋禁烤肉入園數創新低少8成 紅黃花海吸人氣

中社花市今年中秋節不能烤肉，疫情至今入園人數創新低少近8成，花市將以火焰雞冠花的艷桃紅花海與金黃海花海吸引遊客，目前花海...

黃敏惠扮月老 20對男女聯誼

國人去年結婚率創11年新低，嘉義市府為提升結婚率，市長黃敏惠昨扮月老，為20對男女辦聯誼「2021月老牽線．愛你唯一」，...

影／中秋連假首夜 嘉義夜市人潮滿出來

中秋連假第1晚，嘉義市文化路夜市湧入滿滿人潮，許多攤商前都大排長龍，店家直言「5月疫情以來今天生意最好」，市府及夜市自治...

台南購物節官方網站被灌爆 再推多重好康

台南市長黃偉哲今天下午與美食節目主持人邵大倫同台直播，推廣台南特色的「防疫在家好廚藝」料理組合。黃偉 哲表示，這次中秋連...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。