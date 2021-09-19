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影／中社花市中秋禁烤肉入園數創新低少8成 紅黃花海吸人氣

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
中社花市火焰雞冠花有金黃色，現成花海一片。記者游振昇／攝影
中社花市火焰雞冠花有金黃色，現成花海一片。記者游振昇／攝影

中社花市今年中秋節不能烤肉，疫情至今入園人數創新低少近8成，花市將以火焰雞冠花的艷桃紅花海與金黃海花海吸引遊客，目前花海紅黃一片，遊客入花海拍照都成網美。

中社花市表示，目前總量管制限300人，因疫情創觀光產業，各行各業都咬牙苦撐，中社觀光花市，在疫情期間，每日入園人次更跌破百人，往年每到假日或是連假，數千數萬的人潮的入園人次，把花市擠的水洩不通，如今榮景不在，疫情當中，只剩整理一草一木的園丁，可見疫情影響嚴重。

中秋節連假即將到來，花市業者，力拼在疫情考驗當中，找出榮景，做好防疫措施，像是入園採總量管制限300人，戴口罩.，另外，為回饋遊客，購買賞花門票加贈花卉種子等等。

花市目前有台版掃帚草還有，火焰雞冠花有艷桃紅的飛舞、金黃海的亮麗，兩款景色有不同的美，經營超過30年，現年70歲的花 市業者賴啟文說，這是他一手打造的色彩繽紛的美麗花園，他會繼續帶著同仁，打造更多繽紛的花園景致，讓遊客每次到訪，都有不同的夢幻感受。

中社花市盆栽區遊客多。記者游振昇／攝影
中社花市盆栽區遊客多。記者游振昇／攝影
中社花市烤肉區，今年中秋不開放。記者游振昇／攝影
中社花市烤肉區，今年中秋不開放。記者游振昇／攝影
中社花市火焰雞冠花有艷桃紅色，現成火紅花海一片。記者游振昇／攝影
中社花市火焰雞冠花有艷桃紅色，現成火紅花海一片。記者游振昇／攝影

疫情 中秋節 連假

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